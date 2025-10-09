Municipales 2026 : Isabelle Perdereau a la volonté de faire réussir Arpajon

Elue dans l’opposition depuis 2020, Isabelle Perdereau se présentera à nouveau aux suffrages des Arpajonnais lors des élections en mars 2026.

En 2020, dans un contexte électoral atypique avec la pandémie de Covid-19, Isabelle Perdereau avait réuni 29,02 % des suffrages exprimés et fini 2e du scrutin. Alors que la prochaine élection municipale se profile à l’horizon, l’objectif est clair : monter d’une marche et gagner la ville d’Arpajon.



Isabelle Perdereau a lancé sa nouvelle campagne électorale le samedi 4 octobre dernier au Café du Midi en centre-ville, en présence des sénateurs Laure Darcos et Jean-Raymond Hugonet, venus la soutenir. Elle a rappelé son investissement sans faille depuis 2020. « J’ai mis toutes mes forces dans ce rôle de conseillère municipale pour que je puisse défendre ce que vous m’avez confié. J’ai passé 6 ans sur le terrain, à défendre la ville et des projets utiles », a-t-elle insisté.

Si être dans l’opposition n’est pas toujours une tâche facile, Isabelle Perdereau a gagné le respect de tous par son travail. « Nous avons agi en responsabilité, etudié les projets. S’ils étaient bons pour la population et correspondaient à nos valeurs, nous les avons soutenu et expliqué pourquoi. Si cela ne nous allait pas, nous nous y sommes opposés et avons fait des propositions », a-t-elle rappelé.

Trouver des solutions durables pour la ville

Elle a ainsi souligné son rôle dans la végétalisation de la place du Marché, création d’une antenne de la mission locale dans la ville, ou encore la protection des maisons remarquables de la ville.

Mais pour la prochaine mandature, Isabelle Perdereau veut être aux manettes pour agir concrètement. Un certain nombre de sujets sont au cœur de ses préoccupations et de celles de son équipe. Faire face à « l’insécurité qui progresse, la dégradation des rues, la saturation des écoles, le manque d’équipements sportifs, la fermeture du cinéma et de commerces de proximité, la pénurie de médecins », sont autant d’objectifs qu’elle a en ligne de mire. « Ces réalités pèsent sur la vie de chacun. Mais je refuse le fatalisme : nous avons les moyens, avec courage et concertation, de trouver des solutions durables pour notre ville », affirme la candidate.

« Arpajon mérite mieux. Avec chaque habitant, je veux bâtir une ville qui protège, qui investit intelligemment et qui valorise ses atouts sans jamais dépenser au-delà de ses moyens », conclut Isabelle Perdereau, qui a autour d’elle « une équipe fidèle », qui la suit depuis 2020, et également des nouveaux venus qui ont décidé de la rejoindre avec l’ambition de faire réussir Arpajon.

