Tennis de table : Igny en force pour le championnat de France par équipe

L’AP Igny comptera trois équipes lors de la première phase du championnat de France qui débute ce samedi (1re phase). Une première pour un club essonnien.

Le contingent d’équipes essonniennes engagées dans la première phase du championnat de France 2025-2026 est passé de cinq à six. L’AP Igny, l’un des quatre clubs représentés avec les Ducks de Bondoufle, l’entente Chilly/Morangis et l’US Palaiseau, comptera trois équipes : une en N2 féminine, deux en N2 et en N3 masculine qu’a rejoint cette saison l’équipe 2. « C’est une énorme performance. Très peu de clubs amateurs parviennent à faire ce que l’on fait. Il faut un gros travail au quotidien pour faire perdurer nos équipes filles et garçons au niveau national depuis plus de dix ans », estime Sébastien Barthélémi, le directeur sportif du club, qui reconnaît que « cette montée n’était pas prévue. Ça s’est joué en toute fin de saison. L’équipe avait failli descendre en première phase. Mais avec l’aide de Nathaël Hamdoun sur certains matchs clés, ils ont réussi à se maintenir dans un premier temps et à monter ensuite. »

L’équipe première rêve de la N1

Cette jeune équipe, conduite par le capitaine Mathis Hamdoun (25 ans), un enfant du club, continuera de tourner à cinq avec Ethan Guingand (20 ans), autre enfant du club, Nathanaël Léger, « qui a repris le ping l’an dernier », Rémy Géniaut et Abderahim Sebia. Alors qu’ils tenteront de prolonger leur bail en N3, leurs partenaires de l’équipe première espèrent enfin accéder à la Nationale 1. « On tourne autour depuis plusieurs années, mais on tombe à chaque fois dans des « poules de la mort », souligne Sébastien Barthélémi. Les dés seront jetés très rapidement car on va affronter trois de nos concurrents directs sur les quatre premières journées (Béthune le 27 septembre, Boulogne-Billancourt (b) le 11 octobre et Hennebont (b) le 15 novembre). On sera sûrement fixé avant la 5e journée. » L’entraîneur ignyssois, qui a perdu le Portugais José Miguel Lima Magalhaes, dit « Zé », mais a récupéré Simon Glemba (20 ans), en provenance de Caudry (Nord), espère compter sur toutes ses forces vives, notamment le Bulgare Petyo Krastev, absent l’an dernier sur des matchs décisifs. « Avec Arthur (Mascetti) et Vincent (Aline), qui sont toujours là, notre effectif me semble plus fort », estime Sébastien Barthélémi, qui compte aussi sur les féminines pour faire briller les couleurs du club.

Redescendues en N2 après deux phases en N1, les Ignyssoises, composées du même quintette (Stéphane Barranco, Caroline Bonhomme, Emeline Gout, Tamara Jeric, Anne-Claire Raison) se verraient bien refaire l’ascenseur. « Même si c’est difficile psychologiquement de repartir à chaque journée avec une lourde défaite, les filles ont envie de se donner pour remonter », assure le coach de l’AP Igny avant la réception d’Ingré ce samedi (16h) au gymnase Marcel-Cerdan.