National : Fleury, un bon point pour débuter

Pour ses grands débuts en National, le FC Fleury 91 a décroché le nul (0-0) sur la pelouse du FC Rouen vendredi soir. Avec un peu plus de réussite, les Lions auraient même pu repartir avec les trois points.

C’est dans une enceinte à huis clos que le FC Fleury 91 a lancé sa première saison en National. Le stade Robert-Diochon de Rouen était en effet suspendu pour cette première journée. Face aux Diables Rouges, le promu floriacumois a eu du répondant et obtenu un bon résultat nul pour sa grande première (0-0).

Les Lions ont toutefois connu une entrée en matière difficile, multipliant les petites erreurs à l’image d’Enzo Bovis dont la passe est interceptée par Gerbeaud, mais la frappe de l’attaquant rouennais est détourné par Gaël Alette (6e), le nouveau gardien de Fleury, arrivé il y a une dizaine de jours pour remplacer Antoine Petit, gravement blessé (fracture du péroné et déchirure des ligaments de la cheville. L’ancien joueur du FC Lorient (L2) aura sauvé son équipe à plusieurs reprises, notamment en fin de première période quand il dévie du bout des doigts une frappe enroulée de Titebah (45e) avant de gagner son duel à bout portant avec Aït Moujane (75e).

Fébrile au moment de ressortir le ballon en bloc bas, Fleury a connu vingt premières minutes délicates avant de lâcher le frein à main. A la 23e minute, Clément Badin se signale d’ailleurs par une demi-volée qui est repoussée par Temperton, le gardien rouennais. Puis, au retour des vestiaires, Marvyn Belliard peut ouvrir le score mais sa frappe croisée passe à droite des cages normandes.

La plus belle occasion du match est floriacumoise. Sur une frappe à l’entrée de la surface, Kévin Farade décoche une frappe puissante qui s’écrase sur le poteau droit (65e). Le dernier quart d’heure est plus compliqué mais Fleury a su conserver le point du match nul à la grande joie du président Pascal Bovis, qui a fait le déplacement jusqu’à Rouen. « C’est un résultat somme toute logique et une première de bonne facture. Avec un bloc défensif solide, on va devoir être plus clinique devant afin de mieux capitaliser nos prestations », souligne le dirigeant floriacumois, qui espère une première victoire vendredi prochain (19h30) pour la venue du promu Saint-Brieuc au stade Walter-Felder.

Aymeric Fourel

ROUEN – FLEURY : 0-0. Arbitre : M. Retail.

Expulsion : Aït Moujane (90e+2) à Rouen. Avertissements : Aït Moujane (41e, 90e+2), Titebah (50e) à Rouen ; Rivas (87e) à Fleury.

Rouen : Temperton – Aït Moujane, Gourou, Mendy, Bassin (cap.) – Genton (Egny, 82e), Bezzekhami (Faye, 66e) – Titebah, Rocha Santos, Cartillier (Fuss, 66e) – Gerbeaud (Mbock, 66e). Entr. : Brouard.

Fleury : Alette – Bovis (cap.) (Lefebvre, 82e), Vogt, Karamoko, Plisson – Badin (Couturier, 82e), Hervieu (Lambese, 89e), Lelevé, Farade (Sylla, 67e) – Belliard (Lavigne, 67e), Rivas. Entr. : Vignes.