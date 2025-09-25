Rugby : Massy attendu au tournant contre Périgueux



Après un premier bloc très mitigé, les Massicois n’auront pas le droit à l’erreur pour la venue de Périgueux.

Nationale (5e journée) : RC Massy Essonne – CA Périgueux Dordogne Rugby, ce vendredi (19h) au stade Jules-Ladoumègue



Les années se suivent et se ressemblent pour le RC Massy-Essonne. Après quatre journées, les Massicois ne comptent qu’une victoire pour trois défaites à l’issue du premier bloc. « On aurait gagné à la maison contre Narbonne (17-23, 1re journée), on serait dans les clous sur le plan comptable », estime Benoit Denoyelle, le co-manager du RCME. Menés 17-0 à la pause, les Essonniens avaient réussi à recoller au score, profitant de l’infériorité numérique des Audois (ndlr : ils ont joué à 11 contre 15 pendant quelques minutes), mais ces derniers se sont montrés plus réalistes. « On aurait dû être plus tueur dans la zone de marque », analyse le technicien massicois, qui nourrit aussi des regrets par rapport à la courte défaite concédée à Albi (16-19). « Ce deuxième match nous laisse des regrets. On repart avec le bonus défensif, mais quand on mène 13-0 avant la pause, on peut espérer mieux », poursuit Benoit Denoyelle.

