Depuis le début de l’année, deux habitante de Vauhallan ont lancé le « PodTaf ». Un podcast qui permet aux auditeurs d’explorer toutes sortes de métiers et de plonger dans le quotidien de ceux qui les pratiquent.

« Et toi, tu fais quoi dans la vie ? ». Voilà une question que vous avez probablement entendu des centaines de fois au cours de votre existence. Grand classique des phases de sociabilisation, elle n’appelle généralement qu’à une réponse convenue avant de passer à autre chose. Mais par une journée pluvieuse de novembre, dans un parc de Vauhallan, cette même interrogation a entraîné un changement de carrière pour deux habitantes, justement en pleine réflexion sur leur avenir professionnel. Cette rencontre, c’est celle de Sara Tessier, chargée d’une plateforme communautaire et de Laura Bensimon, auparavant cheffe de projet dans l’export. Après une formation express, les deux comparses se lancent immédiatement dans un projet d’envergure : lancer un podcast visant à expliquer le métier des gens. A peine quelques semaines après cette première idée, les deux trentenaires se retrouvent au micro avec Antoine Balzeau, paléoanthropologue au CNRS. Un montage sonore plus tard et le premier épisode est publié sur l’ensemble des plateformes de streaming. « PodTaf » est né.