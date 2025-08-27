Tennis : l’Essonnienne Cindy Langlais enfin sacrée

Vainqueur de la finale 15-16 ans des championnats de France, Cindy Langlais (TC Chevry II/Gif-sur-Yvette) s’est offert son premier titre national individuel vendredi dernier à Roland-Garros.

En quête d’un premier titre de championne de France depuis plusieurs années, Cindy Langlais est parvenue à ses fins vendredi dernier, sur le court 14 de Roland-Garros (Paris 16e).

Sous les yeux du néo-retraité Richard Gasquet, du directeur technique national de la FFT, Didier Retière, et du directeur du haut niveau, Ivan Ljubicic, la pensionnaire du TC Chevry II/Gif-sur-Yvette (n°55) a remporté la finale des 15-16 ans aux dépens de Nehira Sanon (-15, Blagnac TC), sa partenaire de double, au terme d’une longue bataille de 2h40 (5-7, 6-4, 6-1).

Menée d’entrée 4-0, Cindy Langlais a mis du temps à se libérer. Mais une fois la pression relâchée, elle est peu à peu entrée dans son match. Malgré une belle remontée, sauvant deux balles de set à 5-4, l’Essonnienne a perdu la première manche mais elle n’a rien lâché pour remporter la deuxième avant d’expédier la dernière. Après plusieurs désillusions, notamment en 2023 chez les 13-14 ans (battue en quart de finale alors qu’elle était tête de série numéro 2) après avoir remporté en 2021 la finale des 11-12 ans, elle a enfin réussi à gérer ses émotions.

Le titre en double également

« Ce tournoi représente beaucoup parce qu’il a vraiment été source de pression au cours des dernières années, a confié la numéro un française de la catégorie cadettes à la Fédération française de tennis. Une pression que je me mettais moi-même, mais qui m’a rendu la tâche très difficile. J’avais beaucoup d’attente, mais cette victoire montre qu’il y a du progrès. J’en suis très fière parce que c’est vraiment ça que je recherche. Mais ça ne s’est pas fait d’un coup. C’est beaucoup de travail, j’ai énormément travaillé et en voyant ce résultat, ça fait plaisir. J’ai un peu une preuve entre guillemets que je progresse, ça avance ! »

Sur sa lancée, Cindy Langlais a récidivé quelques heures plus tard en s’adjugeant la finale du double féminin avec Nehira Senon. Trois semaines après la médaille d’argent obtenue à la Summer Cup, à Strasbourg, avec l’équipe de France féminine U16, la pensionnaire du Centre national conclut ainsi un très bel été.