Athlétisme : Yanis Meziane roi du 800 m



Yanis Meziane (Athlé 91) a frappé un grand coup samedi dernier à Talence (Gironde) en remportant les championnats de France élite du 800 m pour la première fois de sa carrière. À 23 ans, le sociétaire d’Athlé 91 a su faire la différence dans la dernière ligne droite pour s’offrir le titre sur les terres de l’archi favori Gabriel Tual (6e).

Les larmes de tristesse de l’an passé à Angers se sont transformées en larmes de bonheur samedi dernier sur la piste de Talence. Au pied du podium lors des championnats de France élite 2024, Yanis Meziane avait vu ses chances de qualification pour les Jeux olympiques de Paris s’envoler pour seulement deux dixièmes. Un échec dont l’athlète essonnien a su tirer profit pour remporter son premier titre en élite. « C’est le rêve ! J’ai beaucoup pensé à cette course cette année. Par rapport à ce qui s’était passé en 2024, c’était un vrai objectif d’être champion de France. Mais il y a une différence entre le vouloir et le réaliser, quand on voit la densité qu’il y a sur 800 m », explique Yanis Meziane qui a réussi à tirer son épingle du jeu dans une finale ayant tenu toutes ses promesses.

Disqualifié pendant deux heures

Longtemps menée par le double tenant du titre Gabriel Tual (US Talence), la course a basculé dans les cent derniers mètres. En difficulté ces derniers mois à cause d’une douleur persistante au tendon d’Achille, le champion d’Europe en titre a craqué dans la dernière ligne droite pour laisser le champ libre à Yanis Meziane. Avec un chrono de 1’45″24, l’athlète essonnien a pris les commandes de ce 800m dans les derniers instants pour franchir la ligne en tête devant Corentin Le Clézio (1’45″84, EA Cergy-Pontoise) et Jordan Terrasse (1’45″88, Clermont Auvergne Athlétisme).

« Je suis vraiment content de la façon dont ça s’est fait. J’ai travaillé le finish ces dernières semaines, car c’était quelque chose dans lequel je péchais un peu. De là à pouvoir mettre un kick comme ça…, lance Yanis Meziane qui a bien failli ne pas prendre part à cette grande finale ! Hier, j’ai été disqualifié pendant deux heures (ndlr : à la suite d’une bousculade un peu après le rabattage). J’ai dû attendre jusqu’à 23h30 au stade et, au final, le jury d’appel a fait en sorte de me remettre dans la course. La nuit a été un peu mouvementée, mais j’ai su me remobiliser. »

Direction Tokyo pour les mondiaux

En courant en 1’43 »93 lors du meeting de Rovereto (Italie) le 2 juin dernier, Yanis Meziane a battu sa marque personnelle d’un centième (1’43 »94) et a réussi les minima (1’44 »11) pour les prochains championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre). Un mois et demi après Rovereto, l’athlète essonnien a de nouveau amélioré son record personnel (1’43″82) le 19 juillet dernier sur la piste de Madrid. Cette médaille d’or à Talence est donc tout sauf une surprise pour Yanis Meziane qui a désormais les Mondiaux dans le viseur : « Je vais pouvoir aborder sereinement la deuxième partie de la saison et programmer un deuxième pic de forme pour Tokyo. Je vais rester à Talence jusqu’au 10 août pour m’entraîner avec le groupe de Bernard Mossant, puis je courrai à Budapest le 12 août. »