Essonne : des jeunes avec l’envie d’entreprendre accueillis au premier Ticket Camp à Cerny

Du 28 au 31 octobre, le Domaine d’Orgemont, à Cerny, a accueilli la première édition du Ticket Camp, un programme conçu par l’association Ticket For Change pour accompagner des jeunes de 18 à 28 ans prêts à entreprendre.

Les jeunes et futurs entrepreneurs franciliens sont repartis de cette première semaine de brainstorming remplis d’idées, d’outils et de confiance en eux, prêts à transformer leurs aspirations en actions concrètes.

Les 24 participants au premier Ticket Camp, âgés de 18 à 28 ans, sont issus de l’Essonne, de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et de Paris. Des étudiants et jeunes actifs ont plongé dans l’univers de l’entrepreneuriat social et durable durant quatre jours intensifs au Domaine d’Orgemont. Ils ont vécu ensemble sous le même toit et partagé leurs ambitions entre jeunes motivés à faire bouger les lignes dans des causes qui leur tiennent à cœur : l’égalité des chances dans l’éducation, la prévention sur l’addiction aux écrans et le renforcement des liens sociaux, le respect de la faune marine, la nutrition saine en harmonie avec la nature, la fin des molécules issues du pétrole, les alternatives au sucre, etc. À travers divers ateliers, les jeunes ont construit un projet en plusieurs groupes en fonction de leurs envies.

La relève entrepreneuriale est assurée

Ce premier séjour collectif a permis à chacun de trouver ou d’affiner ses inspirations, de nouer des liens solides avec des personnes motivées à entreprendre dans le social et de créer un déclic dans la société. Laura Chateigner, responsable des programmes jeunes chez Ticket for Change, souligne l’importance de ce démarrage en présentiel : (…)

La suite ici : « Ce programme leur permet de travailler sur des projets concrets, qu’ils aient déjà une idée ou non, en leur offrant des outils éprouvés et l’accès à une communauté de talents engagés. Il favorise le développement de compétences comme la résilience, la créativité et la capacité à innover, tout en les aidant à mieux se connaître et à définir leurs aspirations professionnelles ».

Camille et Martin travaillent sur un projet d’alternative au sucre.

Camille et Martin, un jeune couple de 24 ans originaires de l’Occitanie et installés en Essonne pour leurs études, sont venus avec leur idée en tête : trouver une alternative au sucre pour encourager la société à consommer moins sucré pour leur santé. « L’idée était là, mais nous n’avions pas eu le temps de la creuser et cette semaine nous permet de nous concentrer et d’échanger avec des professionnels qui ont un regard constructif et des jeunes, comme nous, avec qui créer un premier réseau », énumère Martin.

Inès a intégré un groupe qui travaille sur un projet pour encourager les rencontres en présentiel et éloigner des réseaux sociaux.

Pour Inès, étudiante de 21 ans à AgroParisTech, c’est l’envie d’entreprendre qui l’a poussé à candidater seule : « Je ne connaissais personne ici, au début, je voulais proposer une action pour l’environnement, mais je me suis retrouvée dans un projet pour encourager les gens à sortir rencontrer du monde et à s’éloigner des réseaux sociaux. Ici, je trouve un accompagnement sur la durée, des méthodes à appliquer et je m’enrichis des rencontres et des expériences de toutes les personnes présentes. »

Un accompagnement gratuit

Après cette semaine à Cerny, le Ticket Camp continue à distance avec six conférences animées par des experts de l’entrepreneuriat sur des thèmes essentiels aux personnes qui souhaitent entreprendre : le design thinking, la gestion de projet et la communication. Chaque équipe d’entrepreneurs à venir bénéficie aussi de l’accompagnement d’un parrain ou d’une marraine qui ont pour mission d’apporter des conseils et un soutien stratégique sur quatre mois.

Grâce au soutien de partenaires financiers engagés pour l’entrepreunariat de la jeunesse, ce programme est totalement gratuit pour l’ensemble des participants. Tous les frais de formation, de logement et de repas durant le camp en présentiel ont été pris en charge, rendant l’aventure accessible à tous les jeunes motivés, quels que soient leurs revenus. Les participants du Ticket Camp d’octobre 2024 auront l’occasion de présenter leur projet finalisé en mars 2025 lors d’une journée de clôture où un jury d’experts évaluera leurs avancées et leur potentiel.

Ce premier Ticket Camp encourage Ticket for Change à renouveler l’expérience dans d’autres régions de France. L’association prévoit une session en région Rhône-Alpes courant 2025 et envisage de faire des stages spécifiquement pour les jeunes domiciliés dans des quartiers et dans des territoires ruraux.