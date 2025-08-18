Atelier Portraits Sonores à Lardy : un mini-film à créer à partir de photos et de sons

Une expérience créative alliant image et son s’installe à Lardy avec l’Atelier Portraits Sonores. Cet événement gratuit propose de concevoir un mini-film à partir de photographies et d’enregistrements sonores, en explorant les multiples façons de raconter une histoire entre images fixes et ambiances sonores. Une approche originale de la création audiovisuelle, accessible dès 8 ans.

Une immersion dans la création sonore et visuelle

L’atelier se déroule en deux étapes : réalisation de portraits photographiques et d’interviews, suivie d’un travail de montage et de mise en scène sonore. L’objectif est de découvrir comment le son transforme l’image, en jouant avec les décalages, les bruitages et la narration.

Chaque participant repart avec un court film personnel, à la frontière du documentaire et de la création artistique. Encadré par Sophie Loubaton et Élise Picon, l’atelier met en lumière le lien étroit entre perception visuelle et environnement sonore.

Informations pratiques

📅 Date : Mercredi 27 août 2025

🕒 Horaires : de 15h à 18h (2 heures d’atelier + 1 heure de création finale)

📍 Lieu : Salle du Pont de l’Hêtre – entrée par le parc de l’Hôtel de Ville, Lardy (Essonne)

👧 Public : Tout public à partir de 8 ans

💸 Tarif : Gratuit – inscription obligatoire

📩 Contact : [email protected]

Un événement soutenu par Cinessonne et Passeurs d’Images

Intégré au programme de l’Été Culturel, cet atelier bénéficie du soutien de Cinessonne et de Passeurs d’Images, deux structures engagées dans la diffusion de la culture cinématographique et la valorisation des initiatives locales.

L’événement s’inscrit dans une démarche de médiation artistique accessible à tous, favorisant l’expression individuelle à travers des outils simples et une approche collective.

Un rendez-vous culturel à Lardy à ne pas manquer

Accessible dès 8 ans, cet atelier permet une découverte concrète et ludique des bases de la narration sonore et de la photographie. Une activité idéale pour enrichir la fin de l’été par une exploration sensorielle et artistique originale.