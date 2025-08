Un week-end un peu plus près des étoiles

[DOSSIER] Il est temps de lever le nez vers le ciel. La période estivale est la plus favorable pour observer la voûte céleste. En Essonne, plusieurs rendez-vous sont organisés pour assouvir la curiosité de tous et rappeler que l’univers qui nous entoure est infiniment vaste. De quoi nous remettre les pieds bien sur terre.

A lire dans ce dossier :

Nuit des étoiles : un week-end à la belle étoile

Du 1er au 3 août 2025, les passionnés du ciel et les curieux de l’infini sont invités à participer à la 35e édition “Les océans du ciel” des Nuits des étoiles, un événement organisé à l’échelle nationale par l’Association française d’astronomie (AFA).

Le ciel s’ouvre à tous pour la 35e édition des Nuits des étoiles qui se déroulera du 1er au 3 août 2025. Placée cette année sous le thème “Les océans du ciel” , cet événement est organisé à l’échelle nationale par l’Association française d’astronomie (AFA) et invite passionnés et curieux à lever les yeux vers les étoiles. En effet, près de 500 soirées d’observation gratuites auront lieu dans toute la France, animées par plus de 300 clubs et structures partenaires, pour permettre à toutes et tous de contempler les merveilles du ciel d’été.

Un temps fort pour les clubs locaux

En Essonne, les clubs d’astronomie se mobilisent chaque année pour proposer des animations accessibles, conviviales et gratuites. Ces soirées sont une occasion précieuse de partage et de découverte, tant pour les passionnés que pour les néophytes.

Jacques Rodriguez, président de l’Astroclub Vayrois, insiste sur l’importance de cette manifestation : « C’est un des événements phares de l’année pour nous. Nous organisons des Nuits des étoiles à chaque saison, mais celle d’août a une portée nationale. Pendant les vacances, les gens sont disponibles, et l’AFA fait un vrai travail de communication ».

L’événement attire parfois jusqu’à 200 personnes sur un site, et si tous ne deviennent pas adhérents, certains reviennent chaque année ou s’intéressent de plus près à l’association. « Certains habitent à côté sans savoir qu’on existe. D’autres viennent avec leur instrument et on les aide à s’en servir » explique Jacques Rodriguez.

Les Nuits des étoiles permettent d’observer les Perséides, les fameuses étoiles filantes. Photo d’illustration Pexels



Créé en 1989, l’Astroclub Vayrois est l’un des plus anciens clubs de l’Essonne, avec une trentaine d’adhérents réguliers. Pour Jacques Rodriguez, cette soirée est aussi une manière d’initier les nouveaux curieux à l’observation céleste dans une ambiance détendue. Cette édition sera aussi l’occasion de guetter les premières Perséides, pluie d’étoiles filantes emblématique du mois d’août. « Peut-être qu’on aménagera un espace spécial pour les étoiles filantes » glisse Jacques Rodriguez.

De son côté, Dominique Marchais, secrétaire et animatrice d’atelier au club d’Astronomie de Breuillet, confirme : « On a très rapidement mis en place cet événement dès la création du club, en 1999. C’est une belle opportunité pour partager les merveilles du ciel avec le grand public. Les gens sont heureux de découvrir tout ce qu’on peut leur montrer ».

Si cette Nuit des étoiles ne leur apporte pas toujours de nouveaux membres – car le public vient parfois de loin – elle permet néanmoins de faire découvrir l’astronomie au plus grand nombre. « On installe nos instruments sur le parking du gymnase de Breuillet, où l’éclairage public est coupé pour l’occasion. Les gens peuvent observer à l’œil nu, avec des cartes du ciel ou avec jumelles et télescopes.[…] Le but de cette soirée n’est pas de recruter, mais de faire découvrir le ciel et notre club. Le reste de l’année, nous organisons des conférences et des ateliers pour nos 80 à 100 adhérents », explique Dominique Marchais. Le club propose même des animations en milieu scolaire, comme le planétarium gonflable déployé gratuitement dans l’école de Breuillet. « Ces séances dans les écoles nous apportent parfois du public en soirée » conclut-elle.

Ainsi, en Essonne, les clubs d’astronomie sont mobilisés pour proposer une programmation variée, ouverte à tous, sans prérequis.

Les lieux et horaires des animations en Essonne :

Ecrit par Clara Arrachart

Cap sur les “océans du ciel” Cette année, la Nuit des Etoiles invite le public à naviguer sur l’océan cosmique. La Nuit des étoiles revient pour émerveiller petits et grands. L’édition 2025 s’annonce aussi poétique que porteuse de sens, avec un thème évocateur : “Les océans du ciel”. Cette invitation au voyage céleste résonne avec l’année de la Mer et s’inscrit dans la démarche « La Mer en commun » portée par le ministère de la Transition écologique. Comme le souligne Clément Plantureux, co-organisateur des Nuits des étoiles : « On crée toujours un lien entre l’astronomie et la préservation de notre planète ». En effet, depuis sa création en 1991, la Nuit des étoiles défend une astronomie ouverte à tous, née de l’envie de partager la beauté du ciel sans barrières.

Cette année, le thème des “océans du ciel” inspire particulièrement les associations. Dominique Marchais, secrétaire et animatrice au club d’Astronomie de Breuillet, s’enthousiasme : « Ce thème sort de l’ordinaire. Il y a beaucoup d’eau aussi dans le système solaire, et c’est intéressant de faire ce lien ». Une manière poétique de rappeler les ponts entre les mondes célestes et marins, mais aussi l’urgence de préserver ces deux infinis. Une histoire d’étoiles… et de transmission De plus, l’idée fondatrice était de faire sortir l’astronomie des observatoires pour l’amener dans les places de village, les jardins publics ou les champs paisibles. Dès les premières éditions, le succès est là. Des astronomes amateurs racontent la mythologie des constellations, des enfants observent Saturne ou la Lune pour la première fois à travers un oculaire, et les familles redécouvrent un ciel souvent oublié.

Aujourd’hui, plus de 500 sites accueillent chaque été des dizaines de milliers de passionnés, curieux ou rêveurs. Mais au-delà de la découverte, l’événement a aussi pris une dimension militante : celle de la protection du ciel nocturne.

En effet, la pollution lumineuse progresse, effaçant peu à peu la voie lactée dans certaines régions. Sensibiliser à cet enjeu, c’est aussi défendre la biodiversité nocturne, menacée par l’éclat artificiel des villes. À travers la contemplation du ciel, c’est donc un appel à la sobriété et à la préservation du vivant qui est lancé. Ecrit par Clara Arrachart

Continuer à observer les astres… à Cerny

Ouvert toute l’année l’observatoire de Cerny dirigé par Yannick Le Garrec accueille le public sur rendez-vous.

Pour Yannick Le Garrec, les astres se sont alignés. L’observatoire de Cerny qu’il dirige est aujourd’hui un des seuls lieux en Essonne proposant des soirées d’observation tout au long de l’année. Cette passion pour l’astronomie, est née d’un livre, Le Dictionnaire de l’astronomie de Philippe de la Cotardière. Sa formation de chaudronnier soudeur lui permet d’acquérir les clés nécessaires pour lancer la création de son observatoire en 2002.

L’observatoire privé de Cerny accueille volontiers du public.



Après trois ans, le dépôt d’un brevet et le soutien de nombreux acteurs la coupole – la partie supérieure du bâtiment qui protège le télescope qu’elle contient – est installée. « Je voulais faire un observatoire privé parce que dans une association on agit souvent le week-end, explique-t-il. Je voulais faire de l’astronomie tout le temps. » Une maladie en 2007 le force à arrêter son activité professionnelle. Il décide alors de se lancer pleinement dans l’astronomie. Il commence par accueillir les personnes en situation de handicap. Au fil des

rencontres son activité s’est développée. En 2019, il lance les festivals d’astronomie qui lui permettent d’acquérir un des soutiens les plus décisifs de son aventure : François Favier.

Doté d’un télescope Celestron

« François Favier m’a dit “Tu vulgarises l’astronomie comme mon grand-père l’a fait en créant la société Médas”, témoigne Yannick Le Garrec. Medas ils ont été là à fond depuis 2019. S’ils ne m’avaient pas offert tout ce matériel je n’en serai pas là. » Ces télescopes lui permettent de pouvoir continuer son activité de chez lui. L’observatoire construit dans sa propriété lui permet d’accueillir du public venu de plus en plus loin. A l’étage de l’observatoire, un télescope Celestron permet de découvrir l’espace sans limite. Cette coupole qui est le résultat d’années de travail et de rencontres permet à cet Essonnien de partager pleinement sa passion. « Il n’y a plus de limite. Je peux faire des soirées d’observation tout en réalisant des photographies du ciel à la demande du client. Les gens sont vraiment en immersion totale. C’est de la magie tout simplement », conclue Yannick Le Garrec qui organise également des soirées d’observation spéciales pour les Perséides (Renseignements au 06.20.67.45.97).

Ecrit par Elsa Gasperitsch

Pourquoi la Nuit des Etoiles a lieu en août ? Le choix de la date de l’événement ne doit rien au hasard. Si les Nuits des étoiles se déroulent du 1er au 3 août, c’est pour des raisons bien précises. Explications. D’abord, pour des raisons pragmatiques : le choix du weekend où la Lune est la moins pleine car sa lumière peut masquer l’observation des étoiles. Mais également pour des raisons scientifiques. C’est pendant la première quinzaine d’août que se produisent les Perséides : une des plus grandes pluies d’étoiles filantes de l’année. Les étoiles filantes sont un phénomène dû aux milliards de petites poussières que les comètes laissent dans leur sillage

Les comètes sont des restes de la formation du système solaire qui n’ont pas contribué à la création de planètes. Composées essentiellement de glace et de poussière, contrairement aux astéroïdes plutôt rocheux et métalliques, les météorites peuvent entrer dans le système solaire du fait notamment de mouvements gravitationnels. Lorsqu’elles traversent l’orbite de la Terre, elles laissent un nuage de petites poussières. Chaque année début août, la Terre traverse le nuage laissé dans son orbite par la comète Swift Tuttle. Les débris tombent alors dans notre atmosphère laissant apparaître des traînées. Cette pluie d’étoiles filantes est ainsi dénommée Perséides en référence au nom de la constellation Persée où se trouve son radian, c’est-à-dire le point d’où elles semblent provenir. Elles atteignent leur maximum d’intensité autour du 11 et 12 août.

Pour observer au mieux ce phénomène, quelques consignes à suivre. Le plus important est de s’éloigner de tout éclairage. « Il faut essayer d’être dans l’obscurité la plus totale, explique Clément Plantureux, coorganisateur des Nuits des étoiles, la lumière est vraiment le pire ennemi de l’astronomie. » Pour se déplacer, il faut privilégier une lumière rouge à une lampe torche classique car elle sollicite moins l’œil. A noter que l’œil humain met entre 10 et 15 minutes à s’adapter à l’obscurité. Il faut également avoir un horizon le plus dégagé possible afin de ne pas se priver d’une partie du ciel. En clair en Essonne, les endroits les plus adaptés se trouvent dans le sud du département comme les communes de Mespuits et Méréville qui bénéficient de grandes étendues. Ecrit par Elsa Gasperitsch



Les autres dossiers du républicain de l’Essonne :