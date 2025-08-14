La Fête de la Brouette revient à la ferme de Viltain

L’événement champêtre se tiendra cette année du 19 au 22 août. Petits et grands pourront participer à des animations gratuites au cœur des vergers et potagers, avec par exemple, le « permis brouette ».

La ferme de Viltain, sur le plateau de Saclay, accueillera du mardi 19 au vendredi 22 août la nouvelle édition de sa Fête de la Brouette. De 10h à 18h, petits et grands pourront participer à des animations gratuites au cœur des vergers et potagers. Parmi les épreuves phares, le « permis de brouette » permettra aux plus jeunes de transporter quelques légumes tout en évitant les obstacles, avec, à la clé, un diplôme symbolique. Les visiteurs pourront aussi tenter d’estimer le poids d’une brouette garnie : chaque jour, les cinq meilleures réponses seront récompensées par des lots allant jusqu’à vingt kilos de tomates, des pommes ou encore un bouquet de fleurs. Les enfants auront également la possibilité de glisser la main dans une boîte opaque pour deviner le produit qui s’y cache et, s’ils trouvent la bonne réponse, repartir avec des tomates cerises à cueillir eux-mêmes.

Cette fête champêtre, qui ne nécessite aucune réservation, s’inscrit dans la tradition de la ferme de Viltain, réputée pour ses cinquante hectares de cultures en libre cueillette. En cette période estivale, les visiteurs peuvent y récolter une grande variété de légumes et fruits de saison, dont la tomate cœur de bœuf, les concombres, aubergines et piments. Un rendez-vous convivial et familial, qui met à l’honneur les plaisirs simples et le goût des produits frais.

