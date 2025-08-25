Bientôt un nouvel outil de travail pour les services techniques de Champcueil

La municipalité a signé un contrat d’aménagement régional en début d’été afin de financer les travaux du futur Centre technique municipal.

La signature de ce contrat est la conclusion d’un travail de fond mené quasiment depuis le début du mandat par Sandrine Jacquet, maire, et son équipe. « Nous avions eu une bien mauvaise nouvelle il y a 5 ans, lorsqu’il avait fallu prendre un arrêté de péril sur notre bâtiment technique », a rappelé l’édile le jour de la signature du contrat le lundi 30 juin.



Sa priorité était alors de mettre en sécurité les agents de la ville. Mais l’urgence passée, il fallait trouver une solution provisoire afin de leur permettre de travailler, tout en agissant pour mettre en œuvre une solution pérenne. « Aujourd’hui, enfin, grâce à la Région nous pouvons boucler le budget de notre projet de Centre technique municipal (CTM), et je veux dire un grand grand merci de ma part au nom de tous les Champcueillois à Valérie Pécresse et à toi Jean-Philippe », a-t-elle insisté.

Le vice-président de la Région Jean-Philippe Dugoin-Clément était venu en voisin de Mennecy pour la signature de ce contrat. Sa présence a permis d’officialiser la remise d’un chèque symbolique d’un montant de 700 000 euros, dont 600 000 permettront de financer la construction du nouveau CTM. Le futur centre technique municipal sera implanté sur une parcelle d’environ 1 350 m² et pourra accueillir dans des conditions optimales les 10 agents de la commune. Il disposera également d’une aire de stockage qui sera utile pour les associations locales. Il sera composé de deux bâtiments, un premier d’une superficie de 196 m², avec ateliers plomberie et menuiserie, garage, vestiaires, salle de pause et bureau, également doté de panneaux solaires en toiture. Le second bâtiment s’étendra sur 408 m². Il regroupe hangar de stockage, atelier mécanique, local déchets et aire de broyage-paillage couverte. Le projet prévoit aussi la conservation du mur en pierre rue Georges-Clémenceau, l’aménagement de 8 places de parking extérieures dont une accessible aux personnes à mobilité réduite en gazon carrossable, une aire de lavage alimentée par la récupération des eaux pluviales, l’installation d’un portail pour l’accès véhicules et la création d’un bassin d’infiltration. « Le soutien de la Région permet à ces opérations de se faire sans surgénérer de l’emprunt pour la commune », a insisté Jean-Philippe Dugoin-Clément.

Les 100 000 euros restants du contrat permettront de financer l’aménagement d’une voie d’accès au secteur de la ferme des Montcelets. La commune prévoit un nouvel accès depuis la route communale Georges-Clémenceau afin de permettre la restructuration du site, qui accueillera prochainement des équipements et services à la population avec un crématorium, une salle polyvalente, une crèche ainsi que des activités artisanales. Cette nouvelle voie desservira également le futur centre technique municipal situé à proximité. La route de 5m de largeur sera bordée de trottoirs de 1,5 mètre de part et d’autre de la voie, d’un éclairage public ainsi que la mise en place d’un bassin d’infiltration enterré pour la gestion des eaux pluviales.

