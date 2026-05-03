Rugby (Fédérale 3) : Orsay, par ici la sortie !

Malgré leur victoire contre Clichy-la-Garenne dimanche après-midi au stade de la Peupleraie (36-25) en 32es de finale retour de Fédérale 3, les Orcéens sont éliminés de la compétition pour un petit point à la suite d’une pénalité concédée dans les arrêts de jeu.

Après une saison régulière réussie (2e de poule avec seize victoires pour seulement deux défaites), le CA Orsay RC semblait avoir le potentiel pour franchir au moins un tour en phases finales de Fédérale 3. Malheureusement, le groupe de Geoffrey Delacour a chuté dès les 32es de finale après uen double confrontation perdue contre Clichy-la-Garenne.

Les Orcéens, qui avaient douze points à combler après le match aller perdu dans les hauts-de-Seine dimanche dernier (21-33), ont remporté le match retour avec un écart de… onze points.