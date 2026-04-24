Audience reportée pour Passion Animal

Le mardi 14 avril, la cour d’appel de Paris devait rendre sa décision dans l’affaire de l’association Passion Animal, jugée pour maltraitance animale. L’audience a finalement été renvoyée à une date ultérieure, qui n’a pas encore été communiquée.
Affamés, battus, morts et enterrés sur place. Voici le calvaire subi par des animaux d’un centre équestre du nord de l’Essonne. Derrière l’image d’une ferme pédagogique respectueuse de la faune, l’affaire révélée en février 2025 en Essonne a mis au jour un système de maltraitance animale d’une rare violence.
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