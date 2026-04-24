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Aurélie Corvisy

Audience reportée pour Passion Animal

Le 8 avril 2025, plusieurs associations de défense des animaux ont pris en charge une vingtaine de chevaux maltraités au centre équestre Passion Animal. © Fondation Assistance aux Animaux

Le mardi 14 avril, la cour d’appel de Paris devait rendre sa décision dans l’affaire de l’association Passion Animal, jugée pour maltraitance animale. L’audience a finalement été renvoyée à une date ultérieure, qui n’a pas encore été communiquée.

Affamés, battus, morts et enterrés sur place. Voici le calvaire subi par des animaux d’un centre équestre du nord de l’Essonne. Derrière l’image d’une ferme pédagogique respectueuse de la faune, l’affaire révélée en février 2025 en Essonne a mis au jour un système de maltraitance animale d’une rare violence.

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Aurélie Corvisy
Aurélie Corvisy
Journaliste localière dans le sud de l'Essonne de janvier 2019 à février 2026, je suis à présent chargée de l'actualité départementale et des faits divers. Pour proposer un sujet Actu Essonne ou Faits divers : a.corvisy@le-republicain.fr
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