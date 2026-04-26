Rugby (Fédérale 2) : Ris se qualifie à l’arraché

Les Rissois, qui n’étaient plus maîtres de leur destin, ont finalement décroché leur qualification pour les barrages de Fédérale 2 où ils retrouveront Meaux dimanche prochain.

« Ris-Orangis, Ris-Orangis, Ris-Orangis ! » Tous assis sur les escaliers devant le hall d’entrée des vestiaires, les joueurs de l’USRO posent, hilares, pour la photo souvenir. Ils se rappelleront longtemps de ce dimanche 26 avril 2026. Moins de la victoire bonifiée contre Vincennes (45-14) que de la qualification pour les barrages acquise à l’arraché lors de la dernière journée de la saison régulière. « C’est une libération, savoure Christophe Perrin, l’entraîneur de la réserve, venu donner un coup de main à Mickaël Martini et Edouard Normand, les coachs des trois quarts et des avants de l’équipe première. On a eu beaucoup d’éléments contraires cette saison, entre le match du Creusot qu’on n’a pas joué et qui aurait dû nous rapporter cinq points (ndlr : au final, 2,5 points de péréquation), la cascade de blessés, des décisions arbitrales en notre défaveur. » Il n’oublie pas non plus la défection en cours de saison d’Antoine Gomez, le manager, en proie à des problèmes de santé.