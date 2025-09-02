Des films cultes pour fêter les 90 ans du cinéma de Montgeron

Le cinéma présentera à la rentrée une programmation spéciale avec la crème des neuf dernières décennies.

C’est un prestigieux anniversaire qu’il convient de marquer comme il se doit. Le Cyrano, cinéma intercommunal installé en plein cœur de Montgeron, célèbre cette année ses 90 ans. Après un léger lifting avec un ravalement de façade récemment achevé, il est temps de convier les cinéphiles à la fête.

Ce sont en effet les spectateurs eux-mêmes qui ont décidé de la programmation spéciale qui sera proposée par le Cyrano à compter du 5 septembre : ils étaient invités à voter pour les films les plus marquants des 90 dernières années.

L’occasion, donc, de (re)découvrir de très grands classiques du septième art : « Les temps modernes », « Fenêtre sur cour », « Les tontons flingueurs », « Le parrain », « Pulp fiction »… A noter que certaines séances, comme celle des « Temps modernes » (5 septembre), de « L’auberge espagnole » (23 septembre) et de « Nouvelle vague » (avant-première, 30 septembre), seront suivies d’un échange avec Louis Séguin, critique de cinéma et réalisateur.

Informations : cinema-lecyrano.fr.