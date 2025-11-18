MON COMPTE
Try "researchers"
Val D'Yerres Val De Seine
Thibault LE VOT

Deux nouveaux centres de santé ouverts en octobre à Montgeron

Vue d'architectes des nouveaux cabinets. ©Mairie Montgeron

Au total, dix nouveaux professionnels médicaux et paramédicaux s’installent à Montgeron.

Belle moisson au mois d’octobre pour l’offre de soins montgeronnaise. Deux cabinets pluridisciplinaires ont en effet ouvert leurs portes : le cabinet de La Pelouse, au 6, avenue De-Gaulle, et le cabinet de la Cour du Lion, au 4, cour du Lion. Le premier, installé dans l’ancienne maison de retraite Le Bois Renaud, réunit une psychologue, une médecin généraliste, une psychomotricienne, un cabinet infirmier, un kinésithérapeute/ostéopathe, une coach en neuroatypie et accueillera en janvier une neurochirurgienne, deux infirmières et une diététicienne. Le cabinet de la Cour du lion est lui occupé par deux kinésithérapeutes, un ostéopathe et, à partir de décembre, par un groupe d’ophtalmologues.

Thibault LE VOT
Thibault LE VOT
Journaliste dans le nord de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés