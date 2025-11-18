Deux nouveaux centres de santé ouverts en octobre à Montgeron

Au total, dix nouveaux professionnels médicaux et paramédicaux s’installent à Montgeron.

Belle moisson au mois d’octobre pour l’offre de soins montgeronnaise. Deux cabinets pluridisciplinaires ont en effet ouvert leurs portes : le cabinet de La Pelouse, au 6, avenue De-Gaulle, et le cabinet de la Cour du Lion, au 4, cour du Lion. Le premier, installé dans l’ancienne maison de retraite Le Bois Renaud, réunit une psychologue, une médecin généraliste, une psychomotricienne, un cabinet infirmier, un kinésithérapeute/ostéopathe, une coach en neuroatypie et accueillera en janvier une neurochirurgienne, deux infirmières et une diététicienne. Le cabinet de la Cour du lion est lui occupé par deux kinésithérapeutes, un ostéopathe et, à partir de décembre, par un groupe d’ophtalmologues.