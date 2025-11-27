Deux jours consacrés à l’art et l’artisanat d’art à Montgeron

Le marché biennal de l’art et de l’artisanat d’art tient sa 13e édition cette semaine à Montgeron.

Organisé tous les deux ans par l’association « Arts et Artistes à Montgeron » (AAM), en partenariat avec la Ville, le Marché de l’art et de l’artisanat d’art sera de retour les 29 et 30 novembre à l’Astral. Cette grande exposition-vente permettra cette année de découvrir les œuvres de 46 créateurs « sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leur travail », signale l’association.

Il y en aura pour tous les goûts puisque les visiteurs pourront admirer, et peut-être même acquérir, peintures, sculptures, gravures, photographies mais aussi bijoux, objets de décoration ou marqueterie. De plus, certains exposants proposeront « des démonstrations et animations pour faire découvrir leur savoir-faire en direct », précise quant à lui l’hôtel de ville.

De 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Entrée libre.