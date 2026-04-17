Des salariés au chômage suite à un incendie

Un feu de câbles électriques s’est déclaré dans l’après-midi du 8 avril dans un bâtiment industriel au Plessis-Pâté. Près de 200 personnes ont été évacuées, sans faire de blessés.
Soixante salariés au chômage technique après un incendie survenu mercredi au Plessis-Pâté. Un incendie s’est déclaré mercredi 8 avril vers 14h40 dans un bâtiment industriel. Le feu, d’origine électrique, s’est propagé dans le faux plafond du premier étage d’un bâtiment avec un étage, d’une surface au sol d’environ 2 000 m².
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