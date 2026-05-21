Un pari gagnant pour ce joueur de l’Essonne

À Vigneux-sur-Seine, un parieur a remporté plus de 165 000 euros au Quinté+ du PMU, validé dans un café-bar du centre-ville. Il s’agit du deuxième gain à plus de 100 000 euros enregistré en Essonne depuis le début de l’année 2026.

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