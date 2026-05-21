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Aurélie Corvisy

Un pari gagnant pour ce joueur de l’Essonne

Photo @PMU

À Vigneux-sur-Seine, un parieur a remporté plus de 165 000 euros au Quinté+ du PMU, validé dans un café-bar du centre-ville. Il s’agit du deuxième gain à plus de 100 000 euros enregistré en Essonne depuis le début de l’année 2026.

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Aurélie Corvisy
Aurélie Corvisy
Journaliste localière dans le sud de l'Essonne de janvier 2019 à février 2026, je suis à présent chargée de l'actualité départementale et des faits divers. Pour proposer un sujet Actu Essonne ou Faits divers : a.corvisy@le-republicain.fr
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