Football (National) : Fleury fait un pas de plus vers la Ligue 3

Un penalty de Kévin Farade en début de match a suffi à Fleury pour s’imposer contre Paris 13 Atletico vendredi soir au stade Walter-Felder. Le maintien, s’il n’est pas encore acquis mathématiquement, ne fait plus de doute.

Privés de match la semaine passée à Saint-Brieuc en raison de fortes précipitations, les Lions avaient les crocs vendredi soir pour la venue de Paris 13 Atletico au stade Walter-Felder. Disputé sous une pluie battante, le derby francilien, lancé par un feu d’artifices, a tourné à l’avantage des Floriacumois. Battus à l’aller (0-1) sur un penalty inscrit en fin de match alors qu’ils jouaient en infériorité numérique, les Floriacumois ont pris leur revanche en ouvrant la marque très tôt sur un… penalty.

Après quatre minutes de jeu, sur la première incursion des Lions dans la surface adverse, Clément Badin est accroché. L’arbitre désigne le point de penalty. Kévin Farade transforme en prenant le gardien parisien à contre-pied (1-0, 6e).

A l’image de Badin qui se projette très vite à la récupération du ballon, Fleury domine le début de match et peut même faire le break sur un corner de Grégoire Lefebvre, mais la reprise de Farade manque de précision (16e).

Au fil des minutes, Fleury recule. Paris 13 en profite pour tenter sa chance d’abord sur coups de pied arrêtés. Donat reprend de la tête un corner (19e). Sans problème pour Gael Alette. Puis c’est au tour de Poha de s’essayer de la tête à la réception d’un coup franc (26e). Quentin Vogt est même tout près de tromper son gardien sur un centre adverse mais Alette est vigilant (31e). Les Lions peinent à remettre le pied sur le ballon. Romain Lelevé frôle même l’expulsion après un tacle sur Dramé qui se tord de douleur mais reprend le jeu. Le milieu floriacumois écope juste d’un carton jaune.

A la reprise, la pluie s’est arrêtée. Fleury va mieux mais Paris est bien décidé à égaliser. Dadoune lance Cissé qui échappe à la vigilance de Morgan Jean-Pierre mais le Parisien manque complètement sa frappe (51e). Dans la foulée, Yoann Le Méhauté tente l’extérieur du pied. Sanou est sur la trajectoire. Le jeu s’accélère et le ballon va d’un but à l’autre. Une belle action collective de Fleury aurait mérité mieux alors que Cissé tente de surprendre Alette à ras-de-terre (59e). Paris pousse mais la défense floriacumoise tient bon sous la houlette du duo Vogt-Karamoko encore une fois impeccable. Les changements parisiens s’enchaînent sans que le score n’évolue malgré une frappe de Dabo non cadrée (78e). Une nouvelle frappe de Mpembélé Boula fait passer un frisson dans la tribune de Felder (81e) comme sur ce duel remporté par Karamoko face à Mpembélé Boula qui s’écroule dans la surface sans que l’arbitre ne bronche (84e). Entrés en jeu, Valentin Lavigne (82e) et Khallil Gannoun (89e) ont la balle de 2-0 mais la finition n’est pas au rendez-vous. Fleury conserve son petit but d’avance. Une dernière intervention de Hugo Aubourg libère les Lions et leur entraîneur David Vignes.

Vignes : « Fleury sera en Ligue 3 l’année prochaine »

« On a connu un passage difficile après l’ouverture du score. Paris 13 a augmenté son intensité. On a eu du mal à se situer après une grosse entame. On a bien terminé la première période, on a très bien démarré la seconde. Même si les joueurs ont été très sérieux, on n’est jamais à l’abri d’un coup de pied arrêté ou d’un long ballon », commente le coach afloriacumois, qui ne cachait pas sa satisfaction après ce septième succès en championnat : « C’est la première fois que Fleury bat Paris 13 à la maison. Il fallait que ça arrive une fois, je suis bien content que cela arrive aujourd’hui. »

Avec ce septième succès de la saison, Fleury a fait un grand pas vers le maintien. « QRM a perdu, Saint-Brieuc n’a pris qu’un point. On a beaucoup d’avance sur eux (ndlr : 16 points sur les Normands, premiers relégables). Sans trop m’avancer, Fleury sera en Ligue 3 l’année prochaine, c’était l’objectif, se félicite David Vignes. Même si mathématiquement, ce n’est pas fait, je ne vois pas comment les deux équipes pourraient nous rattraper. »

Aymeric Fourel

FLEURY – PARIS 13 ATLETICO : 1-0 (1-0). Arbitre : M. Bouille. 950 spectateurs environ au stade Walter-Felder de Fleury-Mérogis.

But : Farade (6e, s.p.).

Avertissements : Lelevé (40e) à Fleury ; Poha (14e), Dramé (73e), Temanfo (79e), Dabo (90e+2) à Paris 13.

FLEURY : Alette – Lefebvre, Vogt, Karamoko, Jean-Pierre – Badin (cap.) (Homssa, 87e)Hervieu, Lelevé (Aubourg, 74e), Le Méhauté (Gannoun, 87e) – Rivas (Bovis, 90e+3), Farade (Lavigne, 74e). Entr. : Vignes.

PARIS 13 ATLETICO : Sanou – Temanfo, Ecuele Manga, Poha – Cissé, Diarra (cap.), Dramé (Dabo, 77e), Castro (Fage, 57e), Oyongo (Bernardino, 69e) – Dadoune (Mpembélé Boula, 57e), Donat. Entr. : Pirès Coelho. Non entré : Martins.