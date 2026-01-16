Football (National) : Fleury repart du bon pied

Pour leur retour à la compétition, les Floriacumois se sont offert une large victoire contre Orléans (3-0) vendredi soir. Un deuxième succès à domicile qui leur permet de compter quatorze points d’avance sur la zone rouge.

Les Floriacumois avaient terminé 2025 par une défaite frustrante au Puy (1-2), ils ont débuté la nouvelle année par une belle victoire contre Orléans (3-0) vendredi soir au stade Walter-Felder où ils avaient dominé Saint-Brieuc (4-1) lors de la 2e journée de championnat le 15 août dernier.

Après plus d’un mois sans jouer, les Lions avaient les crocs. «Il y avait beaucoup de détermination, beaucoup d’envie, commente David Vignes. On avait à cœur de bien recommencer après la déception du match du Puy qu’on a laissé échapper dans les dix dernières minutes. On voulait absolument redresser la barre. C’est pour ça qu’on a repris tôt (ndlr : le 29 décembre) pour avoir trois semaines complètes d’entraînement. Ça a payé. »

Si Kévin Farade est le premier à se mettre en évidence d’une frappe enroulée qui frôle la lucarne (8e), c’est Clément Badin qui se montre le plus incisif. Servi par Yoann Le Méhauté, le milieu droit frappe instantanément mais Charly Jan repousse sur le poteau (10e). Le gardien orléanais ne peut toutefois rien faire dix minutes plus tard face au natif de Bruges (Gironde) à la conclusion d’une très belle action collective initiée par Farade à la récupération d’un ballon. Le Méhauté sert ensuite Jonathan Rivas qui remet à Badin au point de penalty (1-0, 21e). « On avait mis quelque chose en place sur leurs sorties de ballon. Ça n’a pas toujours marché. Mais sur le but, ça a fonctionné. Les joueurs ont été récompensés du travail de la semaine », se félicite le coach floriacumois.

Fleury mène alors au score et ne sera jamais rejoint. Il le doit encore en grande partie à Gaël Alette qui aura été impérial sur sa ligne, obtenant un neuvième clean-sheet en seize matchs. Guillaume Khous, par deux fois (19e, 40e), oblige le portier floriacumois à se détendre. Ce dernier est encore une fois décisif face à Fahd El Khoumisti au retour des vestiaires (48e). Les Floriacumois connaissent alors un début de deuxième période poussif. « Je savais que ce serait plus difficile car on n’a pas joué en amical la semaine dernière. Même si on manquait de rythme, on avait quand même de la caisse. Ça a permis de bien gérer la fin de match face à une bonne équipe d’Orléans. L’expulsion nous facilite aussi la tâche », reconnaît David Vignes.

C’est le tournant du match. Mamadou Sylla fauche Rivas par derrière. Deuxième avertissement pour le défenseur central orléanais qui laisse ses partenaires à dix (75e). Jusque-là en manque de réussite dans ses tentatives (28e, 49e), Kévin Farade profite de cette supériorité numérique pour faire le break. Après cinq matchs sans marquer, le meilleur buteur de Fleury (désormais 7 buts) retrouve le chemin des filets (2-0, 78e). Passeur sur le but de Farade, Khalil Gannoun n’est pas loin de marquer mais il trouve le poteau (90e+1). C’est finalement un autre entrant, Nadir Homssa qui clôt la marque au bout du temps additionnel (3-0, 90e+4).

Fleury, qui compte désormais quatorze points d’avance sur Bourg-Péronnas, 16e et premier relégable, ne pouvait pas rêver mieux pour débuter l’année.

Aymeric Fourel

FLEURY – ORLEANS 3-0 (1-0). Arbitre : M. Legat.

757 spectateurs au stade Walter-Felder de Fleury-Mérogis.

Buts : Badin (21e), Farade (78e), Homssa (90e+4).

Expulsion : Sylla (75e) à Orléans.

Avertissements : Aubourg (24e), Vogt (39e), Lefebvre (57e) à Fleury ; Sylla (44e, 75e), Jan (45e), Della Maggiore (83e), Berthier (88e) à Orléans.

FLEURY : Alette – Lefebvre, Vogt, Karamoko, Jean-Pierre – Badin (cap.) (Bovis, 84e), Hervieu, Aubourg (Lelevé, 62e), Le Méhauté (Gannoun, 76e) – Farade (Belliard, 84e), Rivas (Homssa, 76e). Entr. Vignes.

ORLEANS : Jan – Sylla, Giraudon, Baudry – Mouton, Morel, Da Silva (Bozkurt, 68e), Khous (cap.) (Berthier, 76e), Luyambula Biwa (Obiang, 84e) – El Khoumisti, Ba. Entr. : Della Maggiore.