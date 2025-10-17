Football (National) : Fleury, un point c’est tout !

Les Floriacumois n’ont pu faire mieux que match nul vendredi soir à Bobin à l’issue d’un derby décevant contre Versailles.

Il y a des 0-0 qui laissent une bonne image, et d’autres qu’il faut oublier très vite. Celui concédé par le FC Fleury 91 vendredi soir à domicile contre Versailles est à ranger dans cette catégorie. Une statistique parle d’elle-même. Aucune des deux équipes n’a réussi à cadrer un tir au cours des 90 minutes.

Entre un promu floriacumois (8e), sans complexe depuis le début de saison, et des Versaillais séduisants (2es avec 6v, 1n, 1d) en phase avec leurs ambitions de montée en Ligue 2, on s’attendait à un tout autre derby. On repassera.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.