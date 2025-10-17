Football (National) : Grégoire Lefebvre n’abandonne jamais

Depuis ses jeunes années de footballeur jusqu’à aujourd’hui, le milieu du FC Fleury 91 s’est construit dans l’adversité. Avec succès.

« Être footballeur, c’est se battre sur le terrain… et parfois en dehors. » Dans un tweet datant du 22 septembre, Grégoire Lefebvre n’a pas manqué de réagir au documentaire consacré au FC Versailles – son ancien club entre 2022 et 2024 –, diffusé par Canal+. On y voit le directeur sportif du club yvelinois, Salomon Kashala, révéler sa méthode pour pousser au départ un joueur devenu indésirable au sein de l’effectif. Une stratégie qui consiste à « lui faire comprendre conscience qu’il n’a pas d’avenir et qu’il ne jouera plus » en le plaçant dans un « loft » avec d’autres joueurs indésirables. Grégoire Lefebvre l’a vécu deux mois et n’a pas oublié : « Je suis passé de titulaire indiscutable à ne plus pouvoir jouer, même à ne plus pouvoir m’entraîner avec mes coéquipiers. Ce genre de situation dans un autre travail, ça s’appelle du harcèlement. J’ai cherché une porte de sortie mais je ne voulais pas me précipiter. J’ai toujours cru en moi. J’ai joué en réserve et les très bons retours du coach de la réserve m’ont permis de retrouver ma place en équipe première avec l’aide de l’UNFP qui a défendu mes droits. »

