Il y a 20 ans, Ladji Doucouré devenait champion du monde

Le 12 août 2005 à Helsinki (Finlande), le Castelvirois Ladji Doucouré entre dans la légende de l’athlétisme français. À 22 ans, le hurdler essonnien décroche le titre de champion du monde du 110 mètres haies (13″07) en devançant notamment le champion olympique, Liu Xiang (13 »08) et le quadruple champion du monde, Allen Johnson (13″10). Vingt ans après, Le Républicain de l’Essonne revient sur cet exploit.

«Toutes les conditions sont réunies pour qu’il se plante. »

Même si son entraîneur historique Renaud Longuèvre est confiant, il n’en mène pas large à l’approche de la finale de son poulain sur le 110 m haies. En Finlande, sur la piste d’Helsinki, Ladji Doucouré (22 ans à peine) porte sur sa tête la lourde casquette de favori, après ses victoires sur les meilleurs mondiaux aux meetings Golden League d’Oslo (Norvège) et de Paris en enchaînant les chronos sous les 13″20. Un mois avant les championnats du monde, Ladji Doucouré a même remporté son deuxième titre national d’affilée à l’occasion des championnats de France élite d’Angers. Auteur de 12″97 en finale, il a établi un nouveau record de France pour signer la meilleure performance mondiale de l’année sur la distance. Il est devenu en outre le premier athlète français à descendre sous les 13 secondes du 110 m haies. C’est donc avec le plein de confiance, mais aussi avec un énorme sentiment de revanche que Ladji Doucouré se présente en finale des mondiaux. Privé d’une médaille à cause d’une chute sur la dernière haie aux Jeux d’Athènes en août 2004, le hurdler essonnien ne veut pas connaître pareille déconvenue.

Une dernière haie qui a bien failli tout gâcher

Et pourtant, comme en Grèce, Ladji Doucouré tape la dernière haie. Mais cette fois-ci, il ne tombe pas. « Sur les trois dernières haies, je suis trop près, expliquait à l’époque l’athlète essonnien. Je m’accroche pour rester à ma place. » Malgré cet accroc sur la dernière haie, Ladji Doucouré parvient à décrocher l’or grâce à son arme secrète. « C’est le cassé du renard qui me réussit depuis tout petit, avait plaisanté le nouveau champion du monde dans un large sourire. Aujourd’hui, il fallait utiliser ce genre de cascade pour espérer la première place. Mais je n’y ai cru que quand j’ai vu ma tête sur l’écran géant, parce qu’il me semblait bien avoir senti un mec à droite et deux à gauche. On est dans une discipline où il n’y a pas de leader. On voulait me mettre cette étiquette, mais comme on était six à avoir fait de très bons chronos, ça divisait la pression par cinq. C’était une course à la barbare ! »

Premier français champion du monde du 110 m haies

Avec un chrono de 13″07, Ladji Doucouré a devancé sur le fil le champion olympique sortant Liu Xiang (Chine), deuxième en 13″08, et le quadruple champion du monde américain Allen Johnson, médaillé de bronze en 13″10. L’Essonnien devient ainsi le premier champion du monde français de la discipline, et le deuxième athlète français titré en individuel, huit ans après le sacre de Stéphane Diagana sur 400 m haies. « Ce titre reflète sa saison et son travail depuis sa reprise, le 15 octobre 2004 , estimait son entraîneur. Il a été très bon dans la gestion de son championnat du monde, où l’exigence principale par rapport à un meeting est d’élever son niveau au fil des tours. Aujourd’hui, le petit centième qui fait la différence, c’est cette somme d’influx nerveux qu’il a su économiser. »

Avec cette performance XXL, Ladji Doucouré figure dans la liste des huit Français champions du monde en extérieur avec Marie-José Pérec (400 m), Stéphane Diagana (400 m haies, Eunice Barber (heptatlon, longueur), Pierre-Ambroise Bosse (800 m) et Kévin Mayer (double champion du monde du décathlon). Le champion essonnien a été accueilli avec ferveur par le public, l’an dernier, lors du passage de la flamme olympique en Essonne.



