Le Sourire d’Erwan fait du bien

L’association des Granges-le-Roi Le Sourire d’Erwan organise chaque année un événement à la mémoire d’Erwan, disparu à l’âge de 11 ans en juin 2016. Celui-ci permet de collecter des fonds permettant d’accompagner d’autres enfants dans leur quotidien.

En 2025, la générosité des 510 participants à l’événement, le soutien des partenaires, et la mobilisation des bénévoles a permis de récolter des fonds importants qui ont permis à l’association de financer plusieurs projets qui vont permettre de perpétuer le sourire d’Erwan.

Le projet le plus important qui a pu être financé est une tablette à commande oculaire pour les enfants de l’hôpital de Bullion (78).

Rendez-vous le dimanche 28 juin pour une nouvelle journée de solidarité

Cette tablette de communication permet de rétablir un lien essentiel, celui de la communication. Grâce à un système intuitif combinant images, symboles et parfois même le regard, via une commande oculaire intégrée, l’enfant peut formuler des phrases, exprimer ses besoins, ses émotions, jouer, ou poser des questions. Cet outil financé par l’association est une véritable passerelle vers l’autonomie, la confiance en soi, et une meilleure participation aux soins comme à la vie sociale. « Pour certains enfants, cette tablette devient leur voix », soulignait Hélène Bailly, cadre du service de rééducation, en novembre 2025 lors de la remise officielle de la tablette. Sans la générosité de l’association, cet outil d’un coût de 20 000 € n’aurait pas pu être mis à disposition de l’établissement hospitalier.

Association grangeoise, Le Sourire d’Erwan n’oublie pas non plus le village. Ainsi, des draisiennes et des tricycles ont été achetés pour les enfants de l’école maternelle du village. Un investissement de 1 200 euros qui égaye les récréations. Enfin, dernier achat de l’année 2025, celui d’un transat adapté pour la petite Mia atteinte de Leucodystrophie. Le coût de cet achat était de 2 830 euros.

Tout cela est le fruit de la journée de solidarité qui a eu lieu au début de l’été 2025. Et Le Sourire d’Erwan entend bien continuer ses actions dans ce sens. D’ores et déjà, rendez-vous est donné pour la journée de solidarité du 28 juin prochain. « Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’association Princesse Couette pour l’achat d’une poussette spécialisée destinée à Mia atteinte d’une leucodystrophie, et à l’association Impulsion qui œuvre pour la jeunesse », annonce Martial Torquéau, président de l’association.Teddy Vaury

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