La campagne des municipales 2026 débute en Essonne

[Dossier] Depuis le début septembre, dans les villes et villages du département, le sujet des élections municipales prévues en mars 2026 commence à affleurer. Ce temps fort démocratique sera l’opportunité pour les Essonniens de participer au choix de leur futur maire, un maire considéré comme 7 Français sur 10 comme la personnalité politique en laquelle ils ont le plus confiance.

A lire dans ce dossier :

Plus que 6 mois avant les élections municipales

Les dimanche 15 et 22 mars 2026, dans chacune des 194 communes de l’Essonne, les électeurs auront le devoir d’aller voter pour élire les membres du Conseil municipal. Un temps fort de la démocratie locale, six ans après un scrutin atypique. Dans les communes, le sujet commence à émerger aujourd’hui et devrait animer de plus en plus les conversations d’ici le printemps prochain.

Dans six mois, les électeurs seront appelés aux urnes. Leurs choix seront déterminés par le bilan des équipes municipales en place et les projets présentés par les différents candidats dans leurs programmes. Si chaque commune a ses spécificités, plusieurs grands thèmes devraient se retrouver sur l’ensemble de l’Essonne.

« On va sur des mandats très compliqués. En réalité, on ne connait absolument pas la situation budgétaire de l’Etat et des collectivités territoriales pour 2026 ».

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.