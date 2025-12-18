La soirée libertine dégénère

Trois personnes ont comparu devant le tribunal correctionnel le 12 décembre pour des violences commis lors d’une soirée qui se voulait « conviviale ».

Les faits remontent à septembre 2022. Emilie et Charlie [ndlr, tous les prénoms ont été modifiés] invitent Maëlys dans leur appartement d’Athis-Mons pour un dîner. Mais avant de passer à table, les trois se livrent à des actes sexuels, qui semble-t-il, se déroulent sans accrocs.

A table, le rosé coule à flots, pour suivre le champagne de l’apéritif. Alors que le repas se termine, les deux femmes se retrouvent dans la cuisine. Le déroulé des faits n’est pas clair, ce qui est certain, c’est que Emilie et Maëlys se retrouvent par terre, « à se tirer les cheveux et se mettre des baffes ». L’altercation, selon Maëlys, serait due à un comportement agressif de la part d’Emilie, elle se serait alors sentie « mal à l’aise ». Pour Emilie, c’est Maëlys qui lui aurait « sauté dessus, sans raison ».

