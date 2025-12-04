MON COMPTE
En Essonne, pour cacher de la cocaïne, il tente de semer les policiers

Un homme de 34 ans a été condamné à neuf mois de prison sous surveillance électronique pour un refus d’obtempérer.
«Je fais partie des gens qui payent direct ». Un brin fataliste, un homme de 34 ans comparaissait lundi 1er décembre devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, prévenu d’avoir fait un refus d’obtempérer à Chilly-Mazarin deux jours plus tôt, le tout en possession de plusieurs bonbonnes de cocaïne et en état d’alcoolémie.

Journaliste dans le nord de l'Essonne. Il traite notamment les sujets de Paris-Saclay.
