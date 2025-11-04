A Evry, la Maison des liens familiaux offre un nouvel espace pour résoudre les conflits

Porté par la fondation Olga-Spitzer, le lieu, installé à Evry-Courcouronnes, était inauguré le 10 octobre.

Prévenir et résoudre les conflits entre parents et enfants, des plus anecdotiques aux plus graves : telle est la mission de la « Maison des liens familiaux », installée depuis la rentrée sur la place Copernic d’Evry-Courcouronnes. Porté par la fondation Olga-Spitzer, qui se spécialise depuis plus de 100 ans dans la protection de l’enfance, ce nouvel espace, déjà expérimenté avec succès à Paris, offre donc aux Essonniens un nouvel espace de médiation mais aussi d’accompagnement à la parentalité.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.