L’art invisible de la restauration dévoilé dans une exposition

A l’occasion de sa nouvelle exposition Le Musée sort de sa réserve, le service culturel de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne a choisi de mettre en lumière le travail des artisans restaurateurs d’œuvres d’art, du samedi 25 octobre au dimanche 30 novembre 2025.

Un musée est un lieu que l’on va visiter pour découvrir des œuvres d’art ou des objets témoins de l’histoire. Des expositions minutieusement préparées offrent un regard original au public pour découvrir ou redécouvrir le passé et ouvrir une perspective sur le présent ou l’avenir. Mais le rôle d’un musée ne se cantonne pas à cela. Il doit surtout assurer la conservation matérielle des œuvres pour les transmettre aux générations futures. Au musée intercommunal, dont le fonds compte environ 20000 objets, et dont 5 à 10% seulement sont exposés au public, cela passe chaque année par la restauration de ce qui reste dans les réserves.

