L’astronomie en fête à Juvisy-sur-Orge

Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre, la ville de Juvisy-sur-Orge accueillera le festival Astr’Automne, organisé par l’association Nova Astronomie. Lors de cette cinquième édition, passionnés et curieux sont invités à explorer les mystères de l’Univers à travers conférences, animations et échanges libres.

Depuis ses débuts, Astr’Automne s’est imposé comme un temps fort de l’astronomie amateur en Île-de-France. Fort du succès rencontré lors des quatre premières éditions, le festival est de retour cette année à l’espace Jean Lurçat (place du Maréchal-Leclerc) pour une immersion de trois jours, ouverte à tous et sans entrée payante.

Au programme, des conférences animées par des astronomes professionnels, des ateliers d’observation du ciel, des sessions de découverte de l’astrophotographie et des stands dédiés à l’exploration spatiale. Les visiteurs pourront poser des questions, manipuler des instruments et s’initier aux grandes questions du cosmos : formation des étoiles, trous noirs, observation de planètes, et conditions de vie extraterrestre. Le tout dans une ambiance conviviale et pédagogique.

L’association Nova Astronomie, organisatrice de l’événement, a pour objectif de rendre accessible à tous la compréhension de l’Univers. Elle tient également à promouvoir l’astronomie amateur comme un vecteur d’éducation et de culture scientifique. Grâce à ce festival, la ville de Juvisy-sur-Orge « affirme son engagement pour la diffusion des sciences et l’ouverture à tous les publics ».

Le festival Astr’Automne s’adresse tant aux familles qu’aux étudiants, aux amateurs d’astronomie qu’aux simples curieux. Les horaires seront annoncés sur le site municipal et l’agenda culturel. L’entrée est libre, mais certaines animations pourront être soumises à réservation en fonction du nombre de participants.