Le Judo club de Chilly-Mazarin/Morangis s’appuie sur une nouvelle génération de jeunes judokas



Chilly/Morangis a tourné la page Gaba. Après le départ de son leader Joan-Benjamin Gaba au PSG Judo, le JCCMM veut faire émerger de jeunes judokas au plus haut niveau.



«Même si Joan est parti, il sera toujours Chiroquois car il y a désormais un dojo qui porte son nom. » Venue soutenir le JCCMM pour son entrée en lice en Judo Pro League, la maire de Chilly-Mazarin, Rafika Rezgui, reconnaissait avoir été peinée par le départ de Joan-Benjamin Gaba pour le PSG Judo, début septembre. « Je suis triste qu’il soit parti et en même contente qu’il ait rejoint un club aussi renommé », a confié l’édile, moins déçue que Bruno Morel, le président du JC Chilly-Mazarin/Morangis, lequel a accusé le coup quand le nouveau champion du monde des moins de 73 kg lui a annoncé qu’il quittait le club.

