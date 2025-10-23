MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésSportsJudo
Aymeric Fourel

Le Judo club de Chilly-Mazarin/Morangis s’appuie sur une nouvelle génération de jeunes judokas

L'équipe du JC Chilly-Mazarin/Morangis était composée de plusieurs juniors lors de la 1re journée de la Judo Pro League. ©A.F.


Chilly/Morangis a tourné la page Gaba. Après le départ de son leader Joan-Benjamin Gaba au PSG Judo, le JCCMM veut faire émerger de jeunes judokas au plus haut niveau.

«Même si Joan est parti, il sera toujours Chiroquois car il y a désormais un dojo qui porte son nom. » Venue soutenir le JCCMM pour son entrée en lice en Judo Pro League, la maire de Chilly-Mazarin, Rafika Rezgui, reconnaissait avoir été peinée par le départ de Joan-Benjamin Gaba pour le PSG Judo, début septembre. « Je suis triste qu’il soit parti et en même contente qu’il ait rejoint un club aussi renommé », a confié l’édile, moins déçue que Bruno Morel, le président du JC Chilly-Mazarin/Morangis, lequel a accusé le coup quand le nouveau champion du monde des moins de 73 kg lui a annoncé qu’il quittait le club.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !
Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Aymeric Fourel
Aymeric Fourel
Rédacteur en chef adjoint des Sports au Républicain de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés