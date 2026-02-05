Entrainée au Sainte-Geneviève Sports Judo, Audren Guenneugues fait ses premiers pas au niveau international au Grand slam

Vice-championne d’Europe cadette en juin dernier, la pensionnaire du Sainte-Geneviève Sports Judo va découvrir le Paris Grand Slam ce samedi à l’Accor Arena où elle aura le statut de benjamine de l’équipe de France.
Un vent de fraîcheur va souffler ce week-end sur l’Accor Arena à l’occasion du Paris Grand Slam. Parmi les 56 judokas retenus en équipe de France, quinze ont moins de 22 ans et douze disputent pour la première fois le tournoi parisien. Audren Guenneugues (-63 kg) coche les deux cases. A seulement 17 ans, la pensionnaire de Sainte-Geneviève Sports Judo fera ses grands débuts au niveau international senior, et ce sept mois seulement après s’être illustrée aux championnats d’Europe cadets à Skopje (Macédoine du Nord) où elle avait décroché une médaille d’argent en individuel et un titre par équipe.
