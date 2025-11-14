Judo Pro League : Sainte-Geneviève domine Chilly/Morangis sur le fil

Le derby essonnien a tourné à l’avantage des Génovéfains mercredi soir au complexe sportif Jesse-Owens de Chilly-Mazarin, mais il aura fallu attendre le dernier combat pour connaître l’issue de la rencontre.

Les supporters du JC Chilly-Mazarin/Morangis sont venus nombreux encourager leur équipe mercredi dernier au complexe sportif Jesse-Owens où le club fêtait ses 50 ans. Mais les judokas de Sainte-Geneviève Sports ont « gâché » la fête en s’imposant d’une courte tête (5-5, 500 points à 401) sous les yeux de l’entraîneur national Kilian Le Blouch.

L’issue de ce derby essonnien s’est jouée sur le dernier combat. Pourtant, les Chiroquois ont longtemps fait la course en tête, menant 4-1 à la pause. Roméo Lévêque (+90 kg) a mis son équipe sur de bons rails en dominant Antoine Lamour, qui avait remis le kimono pour l’occasion afin de suppléer les absences de Cédric Olivar et Evan Beaune, en phase de reprise, et d’Amadou Meïté, en partance pour Tokyo (Japon) où il va disputer les Deaflympics (Jeux olympiques des sourds et malentendants). Sarah Bothy (-52 kg), Richard Vergnes (-66 kg) et Peter Jean (-73 kg), impeccable au sol face au champion de France cadets Ishak Tabet, l’ont également emporté. Seule Clarisse Carillon (-57 kg) était parvenue à scorer pour les Génovéfains avant la mi-temps. « On a bien commencé, mais il ne faut surtout pas s’enflammer. On sait comment ça peut terminer, d’autant que le dixième et dernier combat en +70 kg est d’ores et déjà perdu car on n’a pas voulu envoyer Mahora El Moudni au casse-pipe contre Léa Fontaine », prévenait Jérémie Martin, le directeur technique du JCCMM au micro de France Judo.

Coutin sauve Sainte-Geneviève

Loin de s’avouer vaincu, le SGS Judo s’en est remis à la reprise à l’expérience de Cloé Yvin (-63 kg), qui n’avait plus combattu depuis un an. Malgré deux entraînements dans les jambes, elle a fait craquer Emma Benghezal (disqualifiée pour trois pénalités). Côme Amily a égalisé à 4-4 face au vice-champion de France cadets 2025 Ahmed-Adam Hamdaoui, qui disputait son premier combat en moins de 81 kg, qui plus est chez les seniors. Mais Lara Hieu-Filet (-70 kg) a redonné l’avantage au JCCMM après quarante petites secondes de combat contre Audren Guenneugues. Avec le Sénégalais Abderhamane Diao (-90 kg), triple médaillé continental, comme dernière munition, l’affaire semblait entendue pour le JCCMM… jusqu’à cet uchi-mata en cercle d’Avel Coutin, finaliste lors du tournoi label excellence juniors de Tergnier. Comptée waza ari, l’action était finalement gratifiée d’un ippon après arbitrage vidéo. Un changement de décision qui permet à Sainte-Geneviève d’atteindre lui aussi les cinq victoires mais avec un ippon de plus que Chilly/Morangis (5 contre 4). « La défaite d’Abderhamane (Diao), c’est le tournant de la rencontre. C’est le combat qu’on devait gagner pour s’assurer de la victoire finale », regrette Abder Alaoui, l’entraîneur du JCCMM. « Un éclair de génie », dixit Laurent Bosch, le coach de SGS Judo, qui permet à son équipe de retourner une situation compliquée. « On a déjà vécu ce genre de situation par le passé. L’expérience des matchs par équipe nous a clairement aidés », poursuit le technicien essonnien.

Avec deux victoires en deux journées, les Génovéfains sont bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale de la Judo Pro League. Il leur faudra tout de même assurer un troisième succès contre Asnières-sur-Seine, le mercredi 19 novembre (à partir de 19h) au gymnase Copernic, pour assurer leur billet avant de jouer un éventuel top 4 contre Saint-Gratien le 18 décembre, toujours à domicile. De leur côté, les « Chiroco/Morangissois », qui comptent désormais deux défaites, seront dans l’obligation de l’emporter le 25 novembre à Massy contre le FLAM 91, l’une des sept équipes encore invaincues.

Aymeric Fourel