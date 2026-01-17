Le ministre de l’Intérieur en visite à Chilly-Mazarin

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, s’est rendu à Chilly-Mazarin en fin de semaine dernière afin d’observer les initiatives de la Ville en matière de sécurité, prévention et tranquillité publique.



« La coopération entre la police municipale, la police nationale et le bailleur autour de la vidéoprotection est un facteur essentiel pour lutter efficacement contre les trafics et les violences ». Vendredi 9 janvier, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, était en déplacement officiel à Chilly-Mazarin pour observer de ses propres yeux le dispositif mis en place par la Ville de Chilly-Mazarin en matière de sécurité, de prévention et de tranquillité publique.

Accompagné de la préfète, du sous-préfet, mais aussi de plusieurs élus municipaux et de parlementaires – à l’image des députés Jérôme Guedj et Steevy Gustave ou du sénateur David Ros – le ministre s’est ainsi rendu au poste de police municipale. L’occasion pour la délégation de s’intéresser notamment au centre de supervision urbain, qui regroupe les 64 caméras de vidéosurveillance de la commune, mais aussi les 23 caméras installées par le bailleur I3F. « Le ministre a été particulièrement intéressé par le dispositif de renvoi des images des caméras du bailleur social de Saint-Eloi vers le centre de supervision urbain du poste de police municipale, souligne la municipalité. Un dispositif mis en œuvre depuis 2021 à l’initiative de la Ville, qui est le premier en Essonne. »

Une loi en préparation

A l’issue de cette visite, l’ensemble des élus se sont réunis à l’hôtel de ville pour une table ronde consacrée à la mise en œuvre de la loi de coopération entre police municipale et police nationale, portée par Laurent Nunez. Un projet de loi relatif à « l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » dont les rapporteures au Sénat entamaient justement une série d’auditions le jour de la visite de Laurent Nunez à Chilly-Mazarin, en attendant d’être discuté en séance publique début février. Une loi qui pourrait « lever certaines de nos limites dans nos actions de sécurité, ce qui permettra d’améliorer notre efficacité opérationnelle au service de la sécurité du quotidien », a réagi Rafika Rezgui, maire de Chilly-Mazarin et vice-présidente de l’association des Maires de France, qui a par ailleurs participé aux travaux du Beauvau des polices municipales.

Il est enfin à noter que Gérard Floch, président de l’association des Voisins Vigilants de Chilly-Mazarin, a également pu apporter son témoignage et « attester de l’importance de disposer d’instances de dialogue qui se réunissent régulièrement », note la municipalité.