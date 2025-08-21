Le lac Montalbot poursuit sa restauration en profondeur

Victime de graves pollutions, le lac Montalbot de Vigneux-sur-Seine continue sa mue, qui se concentre désormais sur les plans d’eau à proprement parler.

Après la livraison, fin mai 2024, des nouveaux équipements visant à accueillir de nouveau les promeneurs sur ses berges, il restait encore bien du travail pour redonner toute sa superbe au lac Montalbot. Cet Espace naturel sensible (ENS), situé à Vigneux-sur-Seine, a en effet été victime de graves pollutions dans son histoire récente, laissant ses eaux en piteux état. Cet été, ce sont donc des travaux littéralement en profondeur qui sont entrepris pour restaurer le lac.



Un grand nettoyage plus que nécessaire d’abord, effectué les 30 et 31 juillet, afin de retirer les déchets immergés. La « pêche » a malheureusement été bonne : « 1,6 tonne de matériaux métalliques sortis du lac, y compris une carcasse de voiture, et 820 kg de déchets divers mélangés (plastiques, canettes, tapis, moquette…) », détaille l’hôtel de ville.



Dans le même temps, le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (Syage) s’est également mis à l’ouvrage sur la petite fosse de Montalbot, dont il est propriétaire. Cette dernière « sert d’exutoire à une partie du réseau d’assainissement des eaux pluviales des communes de Vigneux-sur-Seine et de Montgeron. Elle abrite aussi un poste anti-crue. En cas de fortes pluies, cette fosse permet de stocker l’excès d’eau et d’éviter les débordements. Mais elle jouxte une zone d’activité, dont la proximité est une source de pollution supplémentaire », explique le syndicat.

Faire rimer sécurité et environnement

C’est pourquoi les travaux qu’il mène sur cet espace consistent pour l’heure en des « tests de criblage, c’est-à-dire une analyse pour repérer la présence éventuelle de polluants sur le site ». Objectif : « Etudier la composition du sol afin d’anticiper les éventuelles contraintes techniques et de mieux orienter les futurs travaux. Ces analyses sont indispensables pour créer une zone humide capable de stocker l’eau, d’épurer naturellement les pollutions et de renforcer la biodiversité. Ces aménagements visent à mieux protéger ce secteur contre les inondations, restaurer un environnement plus sain et plus résilient et stopper à la source les pollutions qui atteignent la petite fosse Montalbot ».



Pour le Syage, il s’agit donc bien de faire rimer, à terme, sécurité et environnement : les travaux doivent permettre à la fois la lutte contre les inondations et « la renaturation et la restauration des berges et des milieux aquatiques ». Il est ainsi prévu de « déconnecter les eaux usées des mauvais branchements afin qu’elles n’aillent plus dans la petite fosse via le ru d’Oly » ainsi que de réguler les eaux de ruissellement venus de la forêt de Sénart pour limiter de futures pollutions.