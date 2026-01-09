Le Syage enfume les égouts

A la mi-décembre, les habitants de Boussy-Saint-Antoine ont pu observer une fumée blanche sortir des bouches d’égouts. Le syndicat de gestion de l’eau vérifiait l’état des réseaux d’assainissement sous la ville.

Les riverains, ainsi que les pompiers avaient été prévenus, mais les autres habitants de Boussy-Saint-Antoine ont pu être surpris par l’apparition de cette fumée à la sortie des bouches d’égouts au milieu du mois de décembre. Pas de feu souterrain, mais une opération du Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux usées du bassin versant de l’Yerres (Syage).

Objectif de l’opération : trouver des raccordements défectueux. La fumée à base de paraffine, “ inoffensive ” selon le syndicat, s’infiltre partout dans le réseau. Là où elle ressort, on trouve un raccordement défectueux, une gouttière, une grille ou même un avaloir. « Ce type de défaut peut laisser entrer des eaux de pluie dans le réseau des eaux usées. Le réseau se retrouve alors surchargé et peut provoquer des inondations ou une perte d’efficacité des stations d’épuration », explique Rémi Dufour, ingénieur au Syage.

À l’origine de ces tests, des débordements fréquents dans la rue du Moulin-Neuf par temps pluvieux. Le siphon du Vieux Pont, non loin, montre des difficultés dans le traitement du volume d’eau qui a beaucoup augmenté depuis sa création. L’étude menée par le Syage a donc pour intérêt de comprendre d’où viennent les eaux parasites pour proposer des solutions en conséquence.

Ecrit par François Perisse