MON COMPTE
Try "researchers"
Grand Paris Sud
La Rédaction

Le Syage enfume les égouts

De la fumée s'échappant des égouts. Photo Syage

A la mi-décembre, les habitants de Boussy-Saint-Antoine ont pu observer une fumée blanche sortir des bouches d’égouts. Le syndicat de gestion de l’eau vérifiait l’état des réseaux d’assainissement sous la ville.

Les riverains, ainsi que les pompiers avaient été prévenus, mais les autres habitants de Boussy-Saint-Antoine ont pu être surpris par l’apparition de cette fumée à la sortie des bouches d’égouts au milieu du mois de décembre. Pas de feu souterrain, mais une opération du Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux usées du bassin versant de l’Yerres (Syage).
Objectif de l’opération : trouver des raccordements défectueux. La fumée à base de paraffine, “ inoffensive ” selon le syndicat, s’infiltre partout dans le réseau. Là où elle ressort, on trouve un raccordement défectueux, une gouttière, une grille ou même un avaloir. « Ce type de défaut peut laisser entrer des eaux de pluie dans le réseau des eaux usées. Le réseau se retrouve alors surchargé et peut provoquer des inondations ou une perte d’efficacité des stations d’épuration », explique Rémi Dufour, ingénieur au Syage.
À l’origine de ces tests, des débordements fréquents dans la rue du Moulin-Neuf par temps pluvieux. Le siphon du Vieux Pont, non loin, montre des difficultés dans le traitement du volume d’eau qui a beaucoup augmenté depuis sa création. L’étude menée par le Syage a donc pour intérêt de comprendre d’où viennent les eaux parasites pour proposer des solutions en conséquence.

Ecrit par François Perisse

La Rédaction
La Rédaction
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés