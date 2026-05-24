Roland-Garros : Titouan Droguet, l’heure de vérité

Le Saint-Germinois Titouan Droguet fait son entrée dans le tableau principal de Roland-Garros ce dimanche sur le court Simonne-Mathieu face au Tchèque Jakub Mensik (28e mondial). Une première pour celui qui a longtemps frappé à la porte du Grand Chelem parisien.

Il a attendu ce moment depuis longtemps. Titouan Droguet (24 ans) foule enfin la terre battue de Roland-Garros en tant que joueur du tableau principal. Ce dimanche, le Saint-Germinois de 24 ans entre en piste sur le court Simonne-Mathieu, en troisième rotation, après les rencontres féminines opposant l’Ukrainienne Marta Kostyuk à l’Espagnole Oksana Selekhmeteva et l’Américaine Katie Volynets à la Française Clara Burel.

Pour Titouan Droguet, bénéficiaire d’une wild card accordée par la Fédération française de tennis, cette première est le fruit d’années de patience et de persévérance. En 2023, 2024 et 2025, le Saint-Germinois s’était heurté au mur des qualifications, sans jamais parvenir à franchir la dernière marche. Cette fois, la porte s’ouvre enfin. Titouan Droguet sera désormais le dernier représentant essonnien du tableau final. Arthur Fils, contraint au forfait en raison d’une blessure à la hanche, ne sera pas de la partie cette année.

Jakub Mensik, un gros morceau pour Titouan Droguet

Détenteur de son meilleur classement ATP (107e mondial), le Saint-Germinois n’a rien à perdre et tout à prouver. Une liberté précieuse, car le tirage au sort ne lui a pas souri. Le tennisman essonnien tombe d’entrée sur le Tchèque Jakub Mensik (28e mondial), tête de série numéro 26. Le bilan des confrontations directes penche du côté tchèque (2 victoires à 1), et leur unique face-à-face en Grand Chelem, à l’US Open 2023 sur surface dure, avait tourné à l’avantage de Mensik en quatre sets.

Jérémy Andrieux