Municipales 2026 : Sonia Benameur veut agir en proximité avec les habitants de Ris-Orangis

Enfant de la ville, Sonia Benameur s’engage pour le prochain scrutin municipal de mars 2026.

Ris-Orangis pour Sonia Benameur, ce n’est pas n’importe quelle ville, c’est sa ville. « C’est ici que j’ai grandi, où j’ai effectué ma scolarité depuis l’école maternelle, où je me suis engagée dans la vie associative, et c’est ici que j’ai choisi de vivre », confie-t-elle.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.