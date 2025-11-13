MON COMPTE
Teddy Vaury

Municipales 2026 : Sonia Benameur veut agir en proximité avec les habitants de Ris-Orangis

Sonia Bénameur.

Enfant de la ville, Sonia Benameur s’engage pour le prochain scrutin municipal de mars 2026.
Ris-Orangis pour Sonia Benameur, ce n’est pas n’importe quelle ville, c’est sa ville. « C’est ici que j’ai grandi, où j’ai effectué ma scolarité depuis l’école maternelle, où je me suis engagée dans la vie associative, et c’est ici que j’ai choisi de vivre », confie-t-elle.

Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
