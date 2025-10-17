Rugby (Nationale ) : Massy surclasse Niort

Solide et inspiré, le Rugby Club Massy-Essonne a signé une prestation convaincante en s’imposant avec le bonus offensif face à Niort (29-16), ce vendredi lors de la 8e journée de Nationale. Portés par une défense rigoureuse et une attaque efficace, les Massicois enchaînent une quatrième victoire consécutive et confirment leur excellent état de forme.



Sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue, les joueurs du RC Massy-Essonne ont livré une copie quasi parfaite face à un adversaire de qualité. Après trois victoires consécutives, les Massicois avaient à cœur de poursuivre sur leur dynamique, et le message est passé. Dès les premières minutes, l’intensité mise dans les duels et la rigueur défensive ont étouffé les velléités du Niort Rugby Club. C’est le troisième ligne Yohann Gbizie qui met le feu à la défense adverse avant de servir Amona Artaud pour l’ouverture du score (5-0, 12e). Quelques instants plus tard, Martin Carré, étincelant à l’arrière, perce plein champ avant d’offrir un doublé express à Artaud (12-3, 16e), confirmant l’élan offensif du RCME. Malgré quelques points au pied de Niort, Massy garde la mainmise sur le match, notamment grâce à une combinaison en touche parfaitement exécutée qui permet à Giorgi Gogoladze de franchir la ligne (22-6, 35e). Avant la pause, une indiscipline niortaise vient encore illustrer l’emprise des locaux sur la rencontre, avec un geste dangereux de Van Leeuwen sanctionné à la sirène.

Une victoire bonifiée dans le money-time

Si Niort a tenté de réagir en seconde période avec un essai de Mathieu Tixier (62e) et une pénalité de Sanches pour revenir à moins d’un essai transformé de son adversaire (22-16, 66e), Massy n’a jamais véritablement tremblé. Sûrs de leur force, les Essonniens ont su contenir les derniers assauts des visiteurs avant de plier l’affaire en fin de partie. Le finisseur Charles Elgoyhen scelle le sort du match en aplatissant dans l’en-but pour offrir le bonus offensif à son équipe (29-16, 73e). Une ultime tentative niortaise échoue en touche, symbole d’une soirée maîtrisée de bout en bout par le RCME. « C’est la soirée parfaite, résume le capitaine Alexandre Loubière qui s’est fait poser trois points de suture à la pommette en première période avant de reprendre sa place. On fait cinq points à la maison face à une belle équipe de Niort, et c’est la première fois qu’ils ne prennent pas de bonus défensif à l’extérieur. » Massy confirme ainsi son excellent état de forme et s’installe comme un sérieux prétendant aux phases finales après un carton plein lors de ce deuxième bloc (4 victoires).

Jérémy Andrieux

MASSY – NIORT : 29-16 (22-6). Arbitre : M. Jossier (ligue Nouvelle Aquitaine).

• Les points. Pour Massy : 4E Artaud (12e, 16e), Gogoladze (35e), Elgoyhen (73e), 3T Cellier (16e, 35e, 73e), 1P Cellier (24e). Pour Niort : 1E Tixier (64e) ; 1T Champs (62e) ; 3P Fuertes (15e, 19e), Sanchez (66e).

• Carton jaune : Van Leeuwen (40e) à Niort.

• L’équipe de Massy : Carré – Gogoladze, Cusson, Mignot, Artaud – (o) Cellier – (m) Rouet – Loubière (cap.), Gbizie, Konaté – Rinardo, Riou – Ferrer, Trassoudaine, Poipy. Entr. : Denoyelle et Ouchène. Sont entrés en jeu : Vidoni, Djebbari, Elgoyhen, Fisi’Hoi, Rubio, Lopez Bontempo, Favier, Visser.

• L’équipe de Niort : Pilet – Douglas, Sanchez, Tutuila Vaea, Marché – (o) Fuertes – (m) Menzel – Lokotui, Nieto, Yatera – Le Roux, Van Leeuwen – Roume, Chabeaudie, Bougerol. Entr. : Neveu. Sont entrés en jeu : Feltrin, Candel, Minimbi, Tixier, Brunet, Champs, Buch, Churchward.