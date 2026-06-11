Les fraises du Noyer, un nouveau produit local essonnien

Alix Heurtaut, exploitante agricole du village de Villeneuve-sur-Auvers, a décidé de diversifier son activité en se lançant dans la production de fraises.

Depuis deux semaines, la récolte et la vente des fruits produits sous les serres de la Fraiseraie du Noyer ont débuté. Pour Alix Heurtaut, à la tête d’une exploitation céréalière classique du territoire, cela marque une étape importante de son projet professionnel.

« C’est un projet que j’avais en tête depuis 2-3 ans maintenant et que j’ai mis en place cette année », indique-t-elle. Le choix de la production de fraises avait été mûrement réfléchi. « Cela complète bien l’activité de la ferme en terme de temps. Cela demande du travail pendant des périodes plus creuses dans les champs, et cela permet donc d’optimiser le temps de travail », précise Alix Heurtaut. Surtout, « la fraise est un fruit attractif, pas très présent sur le secteur, que l’on peut vendre en direct », souligne-t-elle.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.



S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.