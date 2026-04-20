Croix-Blanche : les premiers recrutements en cours pour Valvert

Plusieurs centaines d’emplois étaient à pourvoir au Forum Emploi Valvert organisé le vendredi 10 avril à l’Espace Michel Berger au Plessis-Pâté

Cet événement avait lieu en vue de l’ouverture prochaine de Valvert Croix Blanche, le nouveau retail park qui accueillera le public dès la fin du mois de mai 2026.

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