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Croix-Blanche : les premiers recrutements en cours pour Valvert

Les candidats avaient fait, pour certains, une vingtaine de kilomètres pour rencontrer des employeurs.

Plusieurs centaines d’emplois étaient à pourvoir au Forum Emploi Valvert organisé le vendredi 10 avril à l’Espace Michel Berger au Plessis-Pâté
Cet événement avait lieu en vue de l’ouverture prochaine de Valvert Croix Blanche, le nouveau retail park qui accueillera le public dès la fin du mois de mai 2026.

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Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
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