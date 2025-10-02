Un duo père-fille champion du monde paramoteur



Après leur sacre en 2022 au Brésil, Fabrice et Oriane Breuzard, de Prunay-sur-Essonne, ont doublé la mise en décrochant un deuxième titre de champions du monde de paramoteur biplace, fin août à Chambley-Bussières en Meurthe-et-Moselle.

«Partager cette victoire avec ma fille est une émotion indescriptible. Pour Oriane, devenir à nouveau championne du monde est quelque chose qu’elle n’aurait pas pu imaginer, surtout après son grave accident. » Il y avait beaucoup d’émotion dans la voix de Fabrice Breuzard au moment d’évoquer le double titre de champion du monde de paramoteur biplace avec sa fille Oriane. Un titre acquis non sans effort au terme d’une semaine riche en compétitions. Du 24 au 30 août derniers dans le ciel de Chambley-Bussières (Meurthe-et-Moselle), des équipages du monde entier ont été mis à l’épreuve dans trois catégories. D’abord, la navigation qui consiste à franchir des balises d’un parcours défini sur une carte. Pas de GPS, les équipes ne peuvent se repérer qu’avec leurs cartes, boussoles, chronomètre et repères visuels que peuvent être une rivière, une route ou encore un village. Chaque écart et chaque déviation sont sanctionnés.

