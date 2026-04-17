Pour étendre l’offre de mobilité, des lignes de covoiturages inaugurées

Depuis juin 2025, Ile de France Mobilité a mis en place des lignes de covoiturage. Le 8 avril, la présidente de la Région est venue les présenter et dresser un premier bilan de leur utilisation

Sous un soleil éclatant, au niveau de l’arrêt Christ de Saclay, Ile de France Mobilité et Valérie Pécresse présentaient un projet singulier, le mercredi 8 avril : des lignes de covoiturage, financées par la Région.

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