Visites de fermes, randonnée VTT et concert jazz : la sélection de sorties du week-end

Loisirs et sorties en Essonne : la sélection du week-end par la rédaction du Républicain de l’Essonne.

Visites de ferme, dégustations, animations : la 28e Balade du goût

Samedi 18 et dimanche 19 octobre dans 9 fermes du département. Tout le week-end ou seulement l’un des deux jours, neufs fermes ouvrent leurs portes en Essonne, dans le cadre de la Balade du goût. L’occasion est donné de découvrir l’élevage du bétail, la culture et la fabrication de produits du terroirs. Les fermes participantes sont au Plessis-Pâté, Champcueil, Milly-la-Forêt, Maisse, Boutigny-sur-Essonne, Villeneuve-sur-Auvers et Courances. Programmation complète disponible sur www.balade-du-gout.fr.

A Savigny-sur-Orge, la randonnée VTT de l’Yvette à l’Orge

De l’Yvette à l’Orge Dimanche 19 octobre à partir de 8h au gymnase David-Douillet. Pour cette nouvelle édition, le club VTT de l’Yvette a totalement remanié les parcours. Six parcours possibles : 10, 20, 35, 45, 55 ou 65 km. Inscription sur place (6/8€, gratuit pour les moins de 14 ans). 1€ sera reversé à l’institut Curie pour chaque inscription. Café au départ et sandwich à l’arrivée. Les parcours 10 et 20km sont accessibles aux familles. Préinscription possible et informations sur www.helloasso.com/associations/club-vtt-de-l-yvette

Concert de Mélina Tobiana quintet à Etampes

Vendredi 17 octobre à 20h30 au Petit théâtre (rue Léon Marquis). Un groupe aux frontières du jazz, du groove et de la folk, sur la voix singulière de Mélina Tobiana. Tarif : 11/5€. Infos et réservation au 01.64.94.99.09. © Photo Mélina Tobiana quintet DR

Randonnée visite urbaine d’Evry-Courcouronnes

Dimanche 19 octobre à 9h30. Deux boucles de 5km pour découvrir des bâtiments labellisé Architecture remarquable et des œuvres d’art urbain. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 7 ans. Prévoir son repas. Inscription obligatoire sur https://tourisme-grandparissud.com rubrique Agenda. Renseignements au 07.64.67.91.11.

Le Mérévillois : dernières visites guidées

Dimanche 26 octobre. Dernières visites guidées de la saison pour le domaine de Méréville (à 15h) et la tour Trajane (à 10h30) à Méréville. Remarquable parc paysager de style anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle, le domaine a été imaginé par François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert et comporte des fabriques, dont la tour Trajane et ses 199 marches. Sur réservation auprès de l’office de tourisme au 01.64.94.99.10 ou par mail à [email protected].