A Breuillet, Véronique Mayeur ne se représentera pas en 2026

Maire depuis 2020, Véronique Mayeur a annoncé aux Breuilletois qu’elle ne se représenterait pas à leurs suffrages lors du prochain scrutin municipal.

Véronique Mayeur a annoncé sa décision dans un courrier adressé à l’ensemble des Breuilletois il y a quelques semaines. « Après une longue réflexion personnelle », elle a choisi de ne pas se représenter en 2026.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.