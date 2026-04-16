A Sermaise, la fête de la Saint-Georges amorce les vacances de printemps

Ce week-end des 18 et 19 avril, le village de Sermaise s’animera au rythme de sa fête de la Saint-Georges. Familiale et à la programmation variée, elle promet un moment de détente parfait pour débuter les vacances de printemps.

Les festivités débuteront dès samedi 18 avril à 13 heures, avec la mise en route des manèges

(carrousel, pêche aux canards, tir à la carabine), des jeux en bois et balades à poney, suivie de 15h à 17h, d’une chasse aux trésors pour les enfants. Une nouvelle animation « Livres en fête » sera proposée par le conseil municipal des enfants. A 18h, l’église Notre-Dame-de-la Nativité accueillera un concert avec la chanteuse Angela Coadou.

Dimanche, dès 7h, la place du village de Sermaise et les rues alentour se transformeront en brocante et en marché de printemps de 10h à 18h, avec, comme la veille les manèges et balades à poney. Puis, à 15 heures, la salle de mariage verra le couronnement de la 115e Rosière, un moment fort de la Saint-Georges.

Chaque année, la fête de la Saint-Georges de Sermaise est le fruit du volontariat des associations de la commune, des habitants et bénévoles motivés pour créer un événement rassembleur populaire et familial.

Infos : Fête de la Saint-Georges à Sermaise, samedi 18 à partir de 14h et dimanche 19 avril à partir de 7h, sur la place du vilalge et les rues alentour. Renseignements au 01.64.59.82.27.