Judo : Shirine Boukli et Luka Mkheidze de nouveau sur le toit de l’Europe

Les deux judokas du FLAM 91, Shirine Boukli (-48 kg) et Luka Mkheidze (-60 kg), ont été sacrés champions d’Europe ce jeudi à Tbilissi (Géorgie). Le cinquième titre en cinq participations pour l’Essonnienne, le second pour son partenaire de club.
Et de cinq ! Après ceux obtenus en 2020, 2022, 2023 et 2025, Shirine Boukli a décroché un cinquième titre de championne d’Europe chez les moins de 48 kg (en cinq participations) jeudi après-midi à Tbilissi (Géorgie). La pensionnaire du FLAM 91 a dominé la Russe Sabina Giliazova à l’issue d’une finale qui aura duré plus de douze minutes. Malgré sa maîtrise du positionnement et sa domination en kumi-kata dans les premières minutes du combat, la médaillée olympique na jamais trouvé la solution face à une adversaire qui a peu à peu accéléré.
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