Football (National) : Fleury, une équipe à tout VA

Les Lions veulent valider le bon point pris à Sochaux par un succès vendredi soir contre Valenciennes qui est sur une bonne dynamique.

Ils auront été troisièmes du National une dizaine de minutes. Le temps que Sochaux trouve les ressources pour arracher l’égalisation dans le temps additionnel (2-2). A l’issue du match, la déception était donc légitime chez les joueurs du FC Fleury 91, auteurs d’une nouvelle performance. « Le scénario du match peut engendrer de la frustration, c’est normal vu le match qu’on a fait, mais pour moi, ce nul est pour moi une grande satisfaction. Dominer un tel adversaire devant 16 000 spectateurs, ça confirme encore les progrès de l’équipe », se félicite David Vignes. Son équipe a bien failli changer le visage de la fin de saison du championnat. « Qui l’aurait cru en début de saison, s’enthousiasme le président Pascal Bovis. A la force du poignet, Fleury se fait un nom chez les grands et force le respect. »